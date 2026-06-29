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Stalowa Wola 29 czerwca 2026

Nie żyje Czesław Palik

Smutna wiadomość obiegła dziś środowisko piłkarskie. W wieku 78 lat zmarł Czesław Palik – były piłkarz i ceniony trener, od lat związany z klubami Małopolski, Kielecczyzny i Podkarpacia. W swojej karierze prowadził m.in. Stal Stalowa Wola, pozostawiając po sobie trwały ślad w historii klubu i pamięć wielu zawodników.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Czesław Palik urodził się 9 maja 1948 roku w Krakowie. Był wychowankiem Cracovii, z którą sięgnął po wicemistrzostwo Polski juniorów w 1966 roku. Jako zawodnik reprezentował również m.in. Dunajec Nowy Sącz oraz Koronę Kielce, gdzie w latach 70. współtworzył drużynę, która awansowała do II ligi.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej w sezonie 1980/1981 rozpoczął pracę trenerską, która stała się jego życiową pasją. Prowadził wiele klubów, od Błękitnych Kielce, przez Granat Skarżysko-Kamienna, Hetmana Zamość, Wawel Kraków, aż po Okocimski KS Brzesko i inne zespoły niższych lig.

Jednym z najważniejszych momentów jego kariery był historyczny awans KSZO Ostrowiec Świętokrzyski do I ligi w 1997 roku - pierwszego takiego sukcesu w regionie świętokrzyskim.
Ze Stalą Stalowa Wola był związany w kilku okresach: w latach 2002-2003, w 2004 roku oraz ponownie w 2019 roku. W Stalowej Woli dał się zapamiętać jako trener oddany pracy i potrafiący budować relacje z zawodnikami, pozostawiając po sobie szacunek środowiska piłkarskiego.

Czesław Palik miał 78 lat. W ostatnich latach mieszkał w Krakowie.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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