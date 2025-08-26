Nie tylko Retman na fali

W 3. kolejce padło 30 goli. Najwięcej w Groblach, gdzie gościła Podlesianka, i aż sześciokrotnie jej piłkarze umieszczali futbolówkę w bramce gospodarzy. Do przerwy było 0:1.

Pierwsze zwycięstwo odniósł Sokół Hucisko, także Górnovia zaksięgowała po raz pierwszy w tym sezonie po meczu 3 punkty, natomiast po raz pierwszy schodzili bez punktów piłkarze Milenium Bieliny.

Wyniki 3. kolejki

AZALIA WOLA ZARCZYCKA - KS SARZYNA 5:0 (2:0)

Krupa (13), A.Dolecki (36-karny, 73), Rudziński (72), P.Dolecki (88)

SOKÓŁ HUCISKO - STAROMIESZCZANKA 4:0 (2:0)

Niżnik (34), Kucharzak (54), Krzemiński (66), Stępień (83)

ADVIT ŁĘTOWNIA - RETMAN ULANÓW 0:5 (0:3)

Watras (12), Łomotowski (28, 50), Ł.Szpyra (30), Szkutnik (88)

GKS GROBLE - PODLESIANKA 0:6 (0:1)

M.Kowalski (2), Dominik Story (47-karny), K.Kowalski (70, 74), Jasiński (82), Daniel Story (86)

CZARNI SÓJKOWA - POGOŃ II LEŻAJSK 0:2 (0:1)

Miazga (32, 60)

GÓRNOVIA - MILENIUM BIELINY 3:2 (2:1)

Krzyśko (2), Skwira (10), Bizior (53-karny) - R.Fąfara (24), Dominik Fąfara (49-karny)

JODŁA PRZYCHOJEC - KS PODWOLINA 1:2 (0:1), Baj (90+5) - Erdzik (27), Łątka (90+1)

Tabela za www.regiowyniki.pl