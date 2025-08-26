Miesięcznik
Nie tylko Retman na fali

Klasa A, grupa II. Na czele ligowej tabeli po rozegraniu trzech kolejek cztery drużyny z kompletem punktów. Otwiera ją najskuteczniejsza ekipa - Retman Ulanów, który strzelił w tym sezonie już 18 goli. Ostatnio „piątkę” dostał Advit.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W 3. kolejce padło 30 goli. Najwięcej w Groblach, gdzie gościła Podlesianka, i aż sześciokrotnie jej piłkarze umieszczali futbolówkę w bramce gospodarzy. Do przerwy było 0:1.
Pierwsze zwycięstwo odniósł Sokół Hucisko, także Górnovia zaksięgowała po raz pierwszy w tym sezonie po meczu 3 punkty, natomiast po raz pierwszy schodzili bez punktów piłkarze Milenium Bieliny.

Wyniki 3. kolejki
AZALIA WOLA ZARCZYCKA - KS SARZYNA 5:0 (2:0)
Krupa (13), A.Dolecki (36-karny, 73), Rudziński (72), P.Dolecki (88)
SOKÓŁ HUCISKO - STAROMIESZCZANKA 4:0 (2:0)
Niżnik (34), Kucharzak (54), Krzemiński (66), Stępień (83)
ADVIT ŁĘTOWNIA - RETMAN ULANÓW 0:5 (0:3)
Watras (12), Łomotowski (28, 50), Ł.Szpyra (30), Szkutnik (88)
GKS GROBLE - PODLESIANKA 0:6 (0:1)
M.Kowalski (2), Dominik Story (47-karny), K.Kowalski (70, 74), Jasiński (82), Daniel Story (86)
CZARNI SÓJKOWA - POGOŃ II LEŻAJSK 0:2 (0:1)
Miazga (32, 60)
GÓRNOVIA - MILENIUM BIELINY 3:2 (2:1)
Krzyśko (2), Skwira (10), Bizior (53-karny) - R.Fąfara (24), Dominik Fąfara (49-karny)
JODŁA PRZYCHOJEC - KS PODWOLINA 1:2 (0:1), Baj (90+5) - Erdzik (27), Łątka (90+1)

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

