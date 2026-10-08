Nie stawiał się na wezwania, miał kilka spraw karnych

Stalowowolscy policjanci prowadzili kilka postępowań dotyczących 42-latka. Chodziło m.in. o kradzieże, kradzieże z włamaniem, krótkotrwałe użycie pojazdu oraz jazdę pod wpływem alkoholu pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

W trakcie prowadzonych czynności konieczne było uzupełnienie zarzutów. Mężczyzna nie zgłaszał się jednak na wezwania.

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego ustalili, gdzie 42-latek może przebywać. Pojechali pod wskazany adres i zatrzymali mężczyznę.

Jak przekazuje policja, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego był już wcześniej skazywany za podobne przestępstwa. W prowadzonych obecnie sprawach będzie więc odpowiadał w warunkach recydywy.

42-latek był także poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nisku do odbycia 174 dni zastępczej kary pozbawienia wolności za groźby. Zatrzymany trafił do zakładu karnego, gdzie będzie oczekiwał na rozstrzygnięcie pozostałych spraw.

Źródło: KPP Stalowa Wola