Nie przegap! Zgłoś drużynę do Pucharu Tymbark 2026

Do 31 stycznia nauczyciele, trenerzy oraz rodzice (za zgodą dyrektora placówki) mogą zgłaszać drużyny do Pucharu Tymbark – turnieju, który od 26 lat odkrywa piłkarskie talenty w całej Polsce. To właśnie tu swoje pierwsze kroki stawiali m.in. Ewa Pajor, Piotr Zieliński czy Jakub Kamiński.

Uczestnicy XXVI edycji otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, a zwycięzcy przeżyją wyjątkowe chwile: spotkanie z reprezentacją Polski, udział w meczu Biało-Czerwonych oraz grę na dużym stadionie. Turniej jest otwarty dla wszystkich dzieci – nie wymaga przynależności klubowej, liczy się pasja i chęć gry.

Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: U-8 (2018–2019), U-10 (2016–2017) oraz U-12 (2014–2015). W kategorii U-8 drużyny mogą zgłaszać również przedszkola. Dopuszczalne są zespoły mieszane oraz drużyny tworzone wspólnie przez placówki z jednej gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do 31 stycznia poprzez formularz na stronie www.puchartymbark.pl

To ostatni moment, by dołączyć do turnieju i dać dzieciom szansę na niezapomnianą sportową przygodę.