Nie przegap! Trwają zapisy do Tarczyński Copa Kabanos

- Turnieje piłkarskie to dla dzieci coś więcej niż tylko mecze i rywalizacja. To przede wszystkim świetna okazja do wspólnej zabawy, spędzenia czasu z rówieśnikami i sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Dzieci uczą się współpracy, odpowiedzialności za drużynę, radzenia sobie zarówno z wygraną, jak i porażką. Widać też, jak takie wydarzenia budują pewność siebie i zachęcają do regularnej aktywności fizycznej. Dla wielu dzieci udział w turnieju staje się początkiem większej sportowej pasji – mówi Adrian Sokołowski, koordynator sekcji kobiet Widzewa Łódź.

Wyjątkowe nagrody dla najlepszych

Na uczestników Tarczyński Copa Kabanos czekają nie tylko sportowe emocje, ale również atrakcyjne nagrody przygotowane przez sponsora tytularnego – firmę Tarczyński oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Drużyny, które staną na podium Finału Ogólnopolskiego w swoich kategoriach, otrzymają vouchery na zakup sprzętu sportowego o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych. Z kolei szkoły, przedszkola lub kluby, których zespoły zwyciężą w kategoriach U-9 i U-11 (dziewcząt i chłopców), zostaną wyposażone w pneumatyczne boisko z czterema bramkami – identyczne jak to wykorzystywane podczas rozgrywek Tarczyński Copa Kabanos. Sponsor przygotował również indywidualne nagrody dla zawodniczek i zawodników najlepszych drużyn.

Na finalistów czekają także wyjątkowe piłkarskie przeżycia, zapewnione przez Polski Związek Piłki Nożnej. Wszyscy uczestnicy Finału Ogólnopolskiego obejrzą na żywo mecz reprezentacji Polski ze Szwecją. Zwycięskie drużyny wezmą udział w otwartym treningu reprezentacji Polski, po którym będą mogli zdobyć autografy oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia ze swoimi idolami, a także wezmą udział w ceremonii przedmeczowej. Oprócz tego triumfatorzy turnieju zostaną zaproszeni na trening z udziałem skautów i trenerów PZPN.

Zabawa na pierwszym miejscu

W Tarczyński Copa Kabanos najważniejsze są radość z gry, aktywność i wspólnie spędzony czas. Turniej jest otwarty zarówno dla dzieci trenujących w klubach, jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją piłkarską przygodę. Dzięki temu każdy ma szansę przeżyć sportowe emocje, poczuć atmosferę prawdziwego turnieju i odkryć, jak wiele satysfakcji daje gra w drużynie.

Rozgrywki odbywają się w formule 3x3 na cztery bramki. Mniejsza liczba zawodników sprawia, że każde dziecko częściej ma kontakt z piłką, podejmuje więcej decyzji i aktywnie uczestniczy w grze. Mecze trwają osiem minut, a pięcioosobowe zespoły (trzech zawodników na boisku i dwóch rezerwowych) gwarantują dynamiczną rywalizację oraz zaangażowanie wszystkich uczestników.

Więcej radości z gry

– Widzimy wielką wartość w tym, że to turniej dostępny dla każdego dziecka – niezależnie od poziomu umiejętności czy wcześniejszych doświadczeń z piłką nożną. Formuła gry 3x3 sprawia, że każdy uczestnik ma więcej kontaktów z piłką, więcej okazji do podejmowania decyzji i przede wszystkim więcej radości z gry. Jednocześnie Ci najzdolniejsi wciąż mają okazję, by pokazać pełnię swojego talentu. Wierzymy, że właśnie takie doświadczenia budują pasję do sportu i zachęcają dzieci do aktywnego stylu życia, który jako firma od lat promujemy – Dawid Tarczyński, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju w Tarczyński S.A.

W paczce siła!

To właśnie z tej idei wyrasta hasło turnieju – „W paczce siła!”. Bo największą wartością są nie tylko bramki i zwycięstwa, ale także współpraca, wzajemne wsparcie i radość ze wspólnej gry.

Zapisy do turnieju trwają do 30 sierpnia. Drużyny reprezentujące szkoły, przedszkola i kluby sportowe zmierzą się w etapie regionalnym, z którego najlepsze zespoły awansują do finałów wojewódzkich. Drużyny z kat. U-7 kończą rozgrywki na tym etapie, a najlepsze zespoły z kat. U-9 i U-11 awansują do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.copakabanos.pl