Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
0.0 / 5
Nisko 19 sierpnia 2025

Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów

Po 2. kolejkach na czele czwartoligowej tabeli: Cosmos Nowotaniec i Izolator Boguchwała - jedymne zepsoły, które nie straciły jeszcze punktu. Sokół Nisko w ostatniej kolejce remisował ze Stalą Łańcut 1:1. Bramkę dla naszej drużyny zdobył Jakub Mażysz.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W sobotę w Nisku bramkarz Stali Łańcut miał... furę szczęścia w pojedynkach z Jakubem Mażyszem (Fot. Mariusz Biel)

Wcześniej jednak najlepszy snajper Sokoła i czołowy strzelec 4 ligi podkarpackiej ubiegłego sezonu nie wykorzystał trzech świetnych okazji podbramkowych. Po meczu nikt o to pretensji do niego nie miał. Taka jest przecież piłka nożna. Nie po każdym uderzeniu futbolówka wpadnie do bramki.
– Pewnie, że żal tych wcześniejszych sytuacji. Przypuszczam, że gdybyśmy prowadzili to, mecz zakończyłby się dla nas korzystnym wynikiem, a tak musimy się zadowolić tylko jednym punktem - mówi Jakub Mażysz. – Pozytyw to, że te sytuacje podbramowe stwarzaliśmy. To dobrze rokuje na kolejne mecze. Uważam, że grając w tym upale, nie musimy się wstydzić swojej gry, ale też trzeba przyznać, że drużyna z Łańcuta zawiesiła wysoko poprzeczkę.
– To prawda. Stal zaskoczyła wszystkich swoją grą i pokazała, że jest bardzo dobrą drużyną, po grze której można było odnieść wrażenie, że ma apetyt na zwycięstwo.
– Spodziewaliśmy się ciężkiej przeprawy. W pierwszej kolejce Stal pokonała faworyzowany przecież JKS i to na pewno nie było dziełem przypadku. Nasza obrona cały czas musiała mieć sie na baczności.
– W dwóch meczach zdobył pan trzy bramki, a jaka liczba usatysfakcjonuje pana na koniec sezonu? Ostatni, przypomnę, zakończył pan z 16 golami na swoim koncie.
– Nie myślę o tym. Naprawdę. To nie ma większego znaczenia, bo liczy się tak naprawdę tylko to, ile Sokół będzie miał punktów, a nie to, ile ja zdobędę bramek.
– Czy pana zdaniem obecna kadra Sokoła jest mocniejsza od tej z ubiegłego sezonu?
– Myślę, że tak, że te letnie transfery wzmocniły naszą kadrę, ale tak naprawdę to dopiero liga zweryfikuje, czy miałem rację czy nie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Stalowa Wola
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Jarocin
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Stalowa Wola
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Stalowa Wola
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Nisko
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
Zaklików
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
Sokół zaprasza do Niska na Stal
Nisko
Sokół zaprasza do Niska na Stal
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu