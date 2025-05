Nie dla naszych finały w OTK Skrzatek i Skrzatów

W rywalizacji dziewcząt: Aleksandra Zaremba, Matylda Hanna Szewc i Hanna Żak zakończyły zmagania w grupach eliminacyjnych. Żadnej nie udało się wejść do najlepszej ósemki.

W finale Maria Sidorchuk (Siedlecka Akademia Tenisowa) pokonała Natalię Polit (AT Masters Radom)

W turnieju gry podwójnej dziewcząt, Aleksandra Zaremba z Zuzanną Kulpą z Tarnowskiego Klubu Tenisowego pokonały w pierwszym spotkaniu Matyldę Hannę Szewc i Hannę Żak 6:1, 6:1, ale w następnym meczu musiały uznać wyższość Julii Hermy (Śląskie Centrum Tenisowe w Pszczynie) i Jagody Szewczyk (Czarni Rzeszów) 1:6, 0:6, a te później przegrały w finale z Polit/Sidorchuk 2:6, 4:6.

W turnieju chłopców MKT Stalowa Wola reprezentowała trójka zawodników: Jan Nieradko, Adam Rzeszutko, Antoni Zalewski. Do fazy pucharowej udało się awansować tylko temu ostatniemu, który odniósł dwa zwycięstwa w grupie. W ćwierćfinale przegrał z Leonem Szosteckim (Grzegórzeecki Kraków) 2:6, 1:6. Zwycięzcą turniej singlowego został Mikołaj Gawlik z Olszy Kraków (na zdjęciu na najwyższym stopniu podium/Fot.MKT Stalowa Wola). W finale pokonał Szymona Kalembę (Ryterski Klub Sportowy Rytro) 6:1, 6:1.

W turniej gry podwójnej triumfowali: Stanisław Kalawa (MTC Sp. z o.o. w Pruszkowie) i Leon Szostecki (Grzegórzecki Kraków). Deble z udziałem naszych zawodników zakończyły zmagania w I rundzie.