Nie czekaj na przyszłość. Studiuj tam, gdzie ją tworzą – Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

Współczesny przemysł dynamicznie się zmienia, a jego nowe oblicze to przede wszystkim inteligentne technologie, które wspierają człowieka na każdym etapie produkcji. Automatyczne wykrywanie defektów, przewidywanie awarii maszyn, analizowanie dźwięków pracy silników – to tylko niektóre z zastosowań sztucznej inteligencji (AI) w zakładach produkcyjnych. I co najważniejsze: te rozwiązania nie zastępują człowieka, ale z nim współpracują.

– Dzisiejszy operator nie musi już godzinami analizować danych z czujników. AI zrobi to za niego – szybciej, precyzyjniej i bez zmęczenia – mówi jeden z wykładowców Wydziału Mechaniczno-Technologicznego. – Systemy oparte na uczeniu maszynowym potrafią wyczuć, że maszyna „czuje się gorzej”, zanim sama zacznie hałasować lub dymić. To przyszłość, która dzieje się na naszych oczach.

Sztuczna inteligencja to nie tylko wielkie hale produkcyjne. Coraz częściej zarządza energią w budynkach, optymalizuje zużycie materiałów i… prowadzi autonomiczne wózki widłowe, które potrafią omijać przeszkody z gracją baletnicy. Bez narzekań na nadgodziny.

Dlatego studia techniczne to dziś jedna z najbardziej przyszłościowych ścieżek edukacyjnych. Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli studenci uczą się nie tylko projektować i obsługiwać inteligentne systemy przemysłowe, ale też rozumieć, jak działają.

Tu programowanie sieci neuronowych może być ciekawsze niż najnowsza gra komputerowa, a matematyka łączy się z praktyką – od pierwszych semestrów. Absolwenci tego kierunku nie tylko wiedzą, jak wdrożyć nowoczesne rozwiązania w zakładach produkcyjnych, ale też potrafią odpowiedzieć na pytanie: czy mój robot właśnie się ze mnie śmieje, czy tylko kompensuje drgania osi Y?

Studiuj lokalnie – twórz globalnie

Wydział Mechaniczno-Technologiczny to część Politechniki Rzeszowskiej, działająca w Stalowej Woli – czyli tu, na miejscu. To nowoczesne zaplecze technologiczne, praktyczne podejście do nauki i szansa na rozwój w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Jeśli kodowanie Cię nie przeraża (a może wręcz ekscytuje), lubisz szukać rozwiązań i chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał przemysł przyszłości – to miejsce jest dla Ciebie.

Nie czekaj na przyszłość. Przyszłość zaczyna się tutaj.

/artykuł sponsorowany/