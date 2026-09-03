Nie było Zawiszy na Hutniczej 11 lat…

Było to w pierwszej, jesiennej rundzie. Zawisza podejmowała Stal i wygrała 2:0. Do rewanzu nie doszło ponieważ klub z Bydgoszczy wycofał swoją drużynę z rozgrywek. Zawisza do Stalowej Woli nie przyjechał, Stal wzbogaciła się o komplet punktów i trzy gole walkowerem.

Zawisza to tegoroczny mistrz III ligi II grupy - w 34 meczach zdobył 80 punktów (25 zwycięstw - 5 remisów - 4 porażki, bramki 73:23). Po awansie do Betclic 2. Ligi w Zawiszy doszło do wielu kadrowych zmian. Do Bydgoszczy przyszli Mateusz Stępień, Maciej Mas, Michał Kalitta, Radosław Kanach, Bartosz Kuśmierczyk, Jan Juśkiewicz i Tymon Wojciechowski, a wczoraj (2 września), a więc na osiem dni przed zamknięciem letniego okienka transferowego bydgoski zespół wzmocnił ósmy nowy piłkarz. To 17-letni obrońca Krystian Brzozowski z Motoru Lublin.

Najbliższy rywal „Stalówki” rozpoczął sezon od domowego remisu z Sokołem Kleczew 1:1. W drugiej kolejce przegrał w Bielsku-Białej z Rekordem 0:3, by kolejne cztery mecze -w tym trzy z beniaminkami 2 ligi - zakończyć zwycięstwami; w domu z Resovią 1:0 i Lechia Zielona Góra 2:1 i na wyjeździe z Avią Świdnik 4:1 i z Legią II Warszawa, także 4:1.

Mecz poprowadzi Arkadiusz Nestorowicz Bielska-Białej. Będzie to jego drugi „występ” na murawie PCPN. W ubiegłym sezonie był rozjemcą w spotkaniu Stal - Podbeskidzie, które zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 5:2.

Stal Stalowa Wola - Zawisza Bydgoszcz, 4 września, godz.18