Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
2 stycznia 2026

NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach

Początek roku to tradycyjnie czas noworocznych postanowień. Zdrowa dieta, więcej ruchu, lepsza kondycja - brzmi znajomo? Statystyki pokazują jednak, że już po kilku tygodniach wiele z tych planów schodzi na dalszy plan. Powód? Zbyt ambitne cele i brak systematyczności. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że o zdrowie warto dbać małymi krokami - i oferuje konkretne, bezpłatne wsparcie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak podkreślają eksperci, zdrowe jedzenie, regularna aktywność fizyczna i profilaktyka nie wymagają rewolucji w codziennym życiu. Kluczem są drobne decyzje podejmowane każdego dnia.

- Nie musicie robić wszystkiego naraz. Wystarczy zacząć od drobnych zmian - jednego badania, jednego lepszego wyboru żywieniowego, jednego kroku więcej każdego dnia. NFZ oferuje bezpłatne programy i narzędzia, które pomagają wytrwać w postanowieniach i dbać o zdrowie przez cały rok - zachęca Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Zdrowie budowane krok po kroku

Nowy rok to dobry moment, by zadbać o siebie – tak samo, jak dbamy o bliskich. Profilaktyka i zdrowa dieta mogą być najlepszym prezentem, jaki zrobimy samym sobie. Dla osób, które nie wiedzą, od czego zacząć, Podkarpacki NFZ przygotował dwa bezpłatne rozwiązania dostępne przez cały rok.

„Diety NFZ” - zdrowe jedzenie bez liczenia kalorii

Jednym z nich jest portal Diety NFZ, z którego korzysta już blisko 800 tysięcy użytkowników w całej Polsce. To bezpłatne narzędzie oferujące gotowe plany żywieniowe, proste przepisy oraz praktyczne porady dietetyków.

Portal: promuje zdrowe nawyki żywieniowe, wspiera osoby zdrowe oraz z chorobami przewlekłymi, pomaga wprowadzać zmiany stopniowo, bez presji.

Do wyboru jest kilkanaście planów żywieniowych, m.in. dla osób z nadwagą i otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem, hashimoto, PCOS, a także diety wegetariańskie, senioralne czy rodzinne. Użytkownicy mogą dopasować kaloryczność, wykluczyć konkretne produkty (np. gluten lub laktozę) oraz wygenerować listę zakupów. Przepisy są szybkie w przygotowaniu i oparte na łatwo dostępnych produktach.

Wszystkie materiały są całkowicie bezpłatne i regularnie aktualizowane przez specjalistów.

Kiosk Profilaktyczny - szybkie badania bez skierowania

Drugą propozycją jest Kiosk Profilaktyczny dostępny w Podkarpackim Oddziale NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej. Placówkę każdego dnia odwiedza około 200 klientów, którzy – przy okazji załatwiania spraw formalnych - mogą sprawdzić podstawowe parametry zdrowotne.

- To szybki i bezpłatny sposób, by sprawdzić podstawowe parametry zdrowia i porozmawiać z doradcą ds. profilaktyki – podkreśla Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

W kiosku, w ciągu 10-15 minut, można wykonać m.in. pomiar: masy ciała i BMI, składu ciała, ciśnienia tętniczego, temperatury, siły uścisku dłoni.

Nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja, choć istnieje możliwość rezerwacji terminu. Wyniki są anonimowe i można je omówić z konsultantem, który podpowie dalsze kroki.

Profilaktyka to inwestycja w przyszłość

Specjaliści podkreślają, że choroby cywilizacyjne nie czekają, aż znajdziemy czas. Im wcześniej wykryte zostaną nieprawidłowości, tym większa szansa na skuteczne leczenie i lepszą jakość życia.

Noworoczne postanowienia nie muszą kończyć się po kilku tygodniach. Wystarczy jeden mały krok – dziś. Z pomocą NFZ łatwiej wytrwać w dbaniu o zdrowie przez cały rok.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Czas Baobabów
Stalowa Wola
Czas Baobabów
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Dumny jak Rozwadowianin
Stalowa Wola
Dumny jak Rozwadowianin
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
Radomyśl nad Sanem
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
Z Niska do Twierdzy Modlin
Nisko
Z Niska do Twierdzy Modlin
Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach
Stalowa Wola
Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
Rusza rewitalizacja parku przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
Stalowa Wola
Rusza rewitalizacja parku przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu