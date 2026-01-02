NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach

Jak podkreślają eksperci, zdrowe jedzenie, regularna aktywność fizyczna i profilaktyka nie wymagają rewolucji w codziennym życiu. Kluczem są drobne decyzje podejmowane każdego dnia.

- Nie musicie robić wszystkiego naraz. Wystarczy zacząć od drobnych zmian - jednego badania, jednego lepszego wyboru żywieniowego, jednego kroku więcej każdego dnia. NFZ oferuje bezpłatne programy i narzędzia, które pomagają wytrwać w postanowieniach i dbać o zdrowie przez cały rok - zachęca Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Zdrowie budowane krok po kroku

Nowy rok to dobry moment, by zadbać o siebie – tak samo, jak dbamy o bliskich. Profilaktyka i zdrowa dieta mogą być najlepszym prezentem, jaki zrobimy samym sobie. Dla osób, które nie wiedzą, od czego zacząć, Podkarpacki NFZ przygotował dwa bezpłatne rozwiązania dostępne przez cały rok.

„Diety NFZ” - zdrowe jedzenie bez liczenia kalorii

Jednym z nich jest portal Diety NFZ, z którego korzysta już blisko 800 tysięcy użytkowników w całej Polsce. To bezpłatne narzędzie oferujące gotowe plany żywieniowe, proste przepisy oraz praktyczne porady dietetyków.

Portal: promuje zdrowe nawyki żywieniowe, wspiera osoby zdrowe oraz z chorobami przewlekłymi, pomaga wprowadzać zmiany stopniowo, bez presji.

Do wyboru jest kilkanaście planów żywieniowych, m.in. dla osób z nadwagą i otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem, hashimoto, PCOS, a także diety wegetariańskie, senioralne czy rodzinne. Użytkownicy mogą dopasować kaloryczność, wykluczyć konkretne produkty (np. gluten lub laktozę) oraz wygenerować listę zakupów. Przepisy są szybkie w przygotowaniu i oparte na łatwo dostępnych produktach.

Wszystkie materiały są całkowicie bezpłatne i regularnie aktualizowane przez specjalistów.

Kiosk Profilaktyczny - szybkie badania bez skierowania

Drugą propozycją jest Kiosk Profilaktyczny dostępny w Podkarpackim Oddziale NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej. Placówkę każdego dnia odwiedza około 200 klientów, którzy – przy okazji załatwiania spraw formalnych - mogą sprawdzić podstawowe parametry zdrowotne.

- To szybki i bezpłatny sposób, by sprawdzić podstawowe parametry zdrowia i porozmawiać z doradcą ds. profilaktyki – podkreśla Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

W kiosku, w ciągu 10-15 minut, można wykonać m.in. pomiar: masy ciała i BMI, składu ciała, ciśnienia tętniczego, temperatury, siły uścisku dłoni.

Nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja, choć istnieje możliwość rezerwacji terminu. Wyniki są anonimowe i można je omówić z konsultantem, który podpowie dalsze kroki.

Profilaktyka to inwestycja w przyszłość

Specjaliści podkreślają, że choroby cywilizacyjne nie czekają, aż znajdziemy czas. Im wcześniej wykryte zostaną nieprawidłowości, tym większa szansa na skuteczne leczenie i lepszą jakość życia.

Noworoczne postanowienia nie muszą kończyć się po kilku tygodniach. Wystarczy jeden mały krok – dziś. Z pomocą NFZ łatwiej wytrwać w dbaniu o zdrowie przez cały rok.