Nauka malowania – weź udział w warsztatach

To nowa bardzo ciekawa oferta edukacyjna niżańskiej placówki – warsztaty „Kolory wyobraźni”. Odbędą się 31 maja, potrwają 60 minut, a koszt uczestnictwa to jedynie 5 zł. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób, zapisy już trwają.

Podczas warsztatów edukator przedstawi krótką prezentację multimedialną na temat różnych technik malarskich, oprowadzi po wystawie malarstwa Tomasza Budzyńskiego, a następnie zaprosi do zabawy plastycznej, polegającej na tworzeniu własnych mini obrazów zainspirowanych obejrzaną wystawą.

Podczas warsztatów użyte zostaną farby akrylowe.

Zapisy pod tel.: 530 730 988, lub poprzez pocztę nchit@nck.nisko.pl.