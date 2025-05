Nauka języka z dofinansowaniem do 90%

Przedsiębiorcy z regionu mają wyjątkową szansę na rozwój kompetencji językowych swoich pracowników dzięki projektowi „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”, realizowanemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2024 roku i potrwa do końca 2026 roku.

W ramach inicjatywy oferowane są zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz – nowość w tym naborze – języka francuskiego. Firmy mogą liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. Zwrot kosztów kursu wynosi nawet 90%, a limit dofinansowania na jednego pracownika sięga aż 5700 zł. W ramach tej kwoty uczestnik może zrealizować 45 indywidualnych zajęć językowych lub 55 zajęć w parze.

Co ważne, nabór wniosków już ruszył i potrwa od 26 maja do 10 czerwca 2025 roku (do godz. 11:00). To świetna okazja, by skorzystać z profesjonalnych kursów językowych współfinansowanych ze środków unijnych – tym bardziej, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 90%.

Zgłoszenia przyjmuje Leader School Stalowa Wola, która nie tylko przeprowadza szkolenia, ale również kompleksowo wspiera przedsiębiorców w procesie aplikacji o środki – od przygotowania dokumentów po rozliczenie udziału w projekcie. W ofercie szkoły znajdują się kursy szyte na miarę potrzeb konkretnej firmy, prowadzone przez doświadczonych lektorów.

Nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z zespołem Leader School – telefonicznie pod numerem 601 824 824, mailowo na adres stalowa.wola@leaderschool.pl lub bezpośrednio poprzez stronę internetową szkoły. Szczegóły dotyczące naboru i dokumentacji znajdziesz także na stronie MARR.

Najlepszy moment, by zacząć, jest właśnie dziś – nie przegap tej szansy!

/artykuł sponsorowany/