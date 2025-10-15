Miesięcznik
Stalowa Wola

Nauczycielskie pasje nagrodzone, uczniowskie sukcesy docenione

W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do wręczenia Nagród Starosty wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom, a także stypendiów dla najlepszych uczniów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Dla mnie jest to święto nauczyciela i traktuję je jako własne święto. Chociaż pracuję już ponad 18 lat poza zawodem, to to, czego nauczyliśmy się młodo, zostaje na całe życie - mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Starosta podkreślił też rolę pasji w pracy nauczyciela: - Praca nauczyciela to coś więcej niż obowiązek, to zamiłowanie. Życzę wszystkim, aby spełniali swoją funkcję z pasją, mieli zdolnych uczniów i odczuwali satysfakcję z pracy.

W 2025 roku laureatami Nagrody Starosty zostali m.in.: Agata Krzek, Damian Rycerz, Dariusz Chmielewski, Tomasz Szabat, Beata Gazda, Anna Żywczyk, Iwona Czopor, Agnieszka Drabik i Monika Kułacz. Pełna lista nagrodzonych obejmuje 23 nauczycieli i wicedyrektorów z różnych szkół i placówek powiatowych.

- Zawód ten daje mi satysfakcję. Praca z młodzieżą to jest to co lubię robić i spełniam się w tym zawodzie. Jest to wymagające, ale uśmiech uczniów to jest najlepsza nagroda za naszą pracę - mówił Tomasz Szabat, wicedyrektor I LO im KEN

Wyróżniono również najzdolniejszych uczniów, którzy otrzymali stypendia Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Listy gratulacyjne wręczono także ich rodzicom. Laureaci pochodzą m.in. z I LO im. KEN, ZS nr 2 im. T. Kościuszki, ZS nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego oraz CEZ.

Podczas uroczystości honorowani byli także nauczyciele z Medalami Komisji Edukacji Narodowej, Medalami za Długoletnią Służbę oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie, a całą uroczystość uświetnił występ muzyczny Stowarzyszenia Artystycznego Stowart pod kierownictwem Edwarda Horoszko.

