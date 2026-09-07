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Na najwyższym stopniu podium Natan Baryła z KP PSP Stalowa Wola
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Stalowa Wola Nisko 7 września 2026

Natan Baryła mistrzem Polski, a strażacy ze Stalowej Woli mistrzami Podkarpacia

3 września w Ożennej (gmina Krempna, powiat jasielski) odbyły się IX Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Górskim o Puchar Komendanta Głównego PSP. W ramach wydarzenia rozegrano również XXIV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Biegach Przełajowych. Na starcie stanęło 102 strażaków z całej Polski, gotowych zmierzyć się z wymagającą, górską trasą.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Mistrzostwa zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie oraz Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak” w Rzeszowie, a gospodarzem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Jaśle, która odpowiadała za przygotowanie trasy i zaplecza technicznego.
Start i meta biegu znajdowały się przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej, w otoczeniu malowniczych terenów Beskidu Niskiego. Strażacy mieli do pokonania blisko 9 km trasy. Po początkowym, około kilometrowym odcinku asfaltowym, zawodnicy wbiegali na drogę polną prowadzącą w kierunku Głównego Szlaku Beskidzkiego i granicy ze Słowacją. Końcowe 2,3 kilometra ponownie wiodło asfaltem. Najwyższy punkt trasy znajdował się na wysokości 664 m n.p.m., a suma przewyższeń wynosiła 163 m.

Zawodnicy z Podkarpacia zdobyli w mistrzostwach Polski 4 medale. Na najwyższym stopniu podium stanął Natan Baryła z KP PSP Stalowa Wola, zwycięzca kategorii A - czas 33:39,55. Wyprzedził Łukasza Zgłobickiego z KP PSP Bochnia (33:43,36) i Karola Dandyka z KW PSP Katowice (36:15,22).
Pozostałe medal dla województwa podkarpackiego zdobyli: Andrzej Szpunar - złoty w kategorii D (32:36,19), Łukasz Struś z KP PSP Brzozów - srebrny w kategorii C (36:37,81), brązowy - Jarosław Lula z KP PSP Jasło w kategorii D (41:34,85).

Klasyfikację Mistrzostw Województwa Podkarpackiego ustalono na podstawie czasów uzyskanych w Mistrzostwach Polski. Nasi strażacy wrócili z pięcioma medalami - cztery wywalczyli reprezentanci KP PSP Stalowa Wola
W kategorii open drugie miejsce zajął Natan Baryła - pierwsze miejsce dla Andrzeja Szpunara z Rzeszowa. W kategorii B (30-39 lat) mistrzem Podkarpacia został Paweł Kurkiewicz (37:16,34). W kategorii C (40-49 lat) brązowy medal wywalczył Marcin Korzonek (39:39,33), a w kategorii D (powyżej 50 lat) - także „brąz” wybiegał Krzysztof Krawczyk (45:36,09).

Po raz pierwszy w historii mistrzostw odbyła się także klasyfikacja drużynowa, która wygrał team KP PSP Stalowa Wola - 31 pkt, w składzie: Natan Baryła, Paweł Kurkiewicz, Marcina Korzonek, Krystian Bąk.
Wicemistrzostwo wywalczyła KP PSP Jasło - 66 pkt, a podium uzupełniła drużyna KP PSP Rzeszów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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