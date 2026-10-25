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Dawid Zaguła (Stal Stalowa Wola)
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 października 2026

Nasza Stal pierwsza zatrzymała Minersów

Koszykarze Miners Katowice po raz pierwszy w tym sezonie musieli uznać wyższość rywali. W Stalowej Woli przegrali z naszą Stalą 65:72, choć losy meczu ważyły się niemal do samego końca. Spotkanie od pierwszych minut było niezwykle wyrównane i emocjonujące, a obie drużyny zaprezentowały wysoki poziom sportowy. Żadna z nich nie potrafiła na dłużej zbudować bezpiecznej przewagi, dlatego wynik pozostawał sprawą otwartą niemal do końcowej syreny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

O zaciętości rywalizacji najlepiej świadczy fakt, że na półtorej minuty przed końcem Stal prowadziła zaledwie dwoma punktami. W decydujących fragmentach gospodarze zachowali jednak więcej skuteczności i ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Kolejne spotkanie Miners Katowice rozegrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie AZS Jarosław.

STAL STALOWA WOLA - MINERS KATOWICE 72:65 (20:18, 19:21, 21:16, 12:10)
STAL: Zaguła 16 (1x3), Kubiak 13 (8 zb.), Maciejak 11, Siemianiuk 11 (2x3), Klawa 3 oraz Jareecki 11 (2x3), Kunc 7 (78 zb.0, Paterek.
MINERS: Davis 22 (10 zb.), Nowakowski 7 (2x3, 7 zb.), Krawoiec 7 (1x3), Wieczorek 5, Jopek 2 oraz Pluta 11 91x3), Ziółkowski 4, Gusławski 2, Turewicz 2, Majewski.
Sędziowali: Damian Myszka (Tarnobrzeg), Monika Rokita (Kielce).

W innych sobotnich wynikach 7. kolejki: Cracovia - Wisła Veneo 45:85, UJK Kielce - Siarka 90:58, Basket Hills - MKKS Rybnik 7:85, Zagłebie - AZS AGH Kraków 75:69, Regis - AZS Jarosław 80:85, GMS KKS Tarnowskie Góry - MKS II Dabrowa G. 91:105, pempaVita Resovia - GTK II Gliwce w niedzielę, 25 października.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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