Nasza Stal pierwsza zatrzymała Minersów

O zaciętości rywalizacji najlepiej świadczy fakt, że na półtorej minuty przed końcem Stal prowadziła zaledwie dwoma punktami. W decydujących fragmentach gospodarze zachowali jednak więcej skuteczności i ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Kolejne spotkanie Miners Katowice rozegrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie AZS Jarosław.

STAL STALOWA WOLA - MINERS KATOWICE 72:65 (20:18, 19:21, 21:16, 12:10)

STAL: Zaguła 16 (1x3), Kubiak 13 (8 zb.), Maciejak 11, Siemianiuk 11 (2x3), Klawa 3 oraz Jareecki 11 (2x3), Kunc 7 (78 zb.0, Paterek.

MINERS: Davis 22 (10 zb.), Nowakowski 7 (2x3, 7 zb.), Krawoiec 7 (1x3), Wieczorek 5, Jopek 2 oraz Pluta 11 91x3), Ziółkowski 4, Gusławski 2, Turewicz 2, Majewski.

Sędziowali: Damian Myszka (Tarnobrzeg), Monika Rokita (Kielce).

W innych sobotnich wynikach 7. kolejki: Cracovia - Wisła Veneo 45:85, UJK Kielce - Siarka 90:58, Basket Hills - MKKS Rybnik 7:85, Zagłebie - AZS AGH Kraków 75:69, Regis - AZS Jarosław 80:85, GMS KKS Tarnowskie Góry - MKS II Dabrowa G. 91:105, pempaVita Resovia - GTK II Gliwce w niedzielę, 25 października.