Nastolatkowie podejrzani o brutalne pobicie 16-latka

Jak poinformowała st. asp. Małgorzata Kania z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu, które wpłynęło do policji w ubiegłym tygodniu.

- W ubiegłym tygodniu do stalowowolskiej jednostki zgłosiła się kobieta wraz ze swoim 16-letnim synem, informując o jego pobiciu. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dzień wcześniej, w parku tzw. zimnej wody, gdzie miał spotkać się ze znajomą, został zaatakowany przez grupę młodych osób. Napastnicy zepchnęli go z roweru, a następnie bili i kopali po całym ciele. W trakcie zajścia, chcieli mu również zabrać elektronicznego papierosa - relacjonuje st. asp. Małgorzata Kania.

16-latek doznał ogólnych potłuczeń. Po przyjęciu zawiadomienia policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców.

Pierwszy z podejrzewanych został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

- Funkcjonariusze zatrzymali 13-latka, który miał brać udział w zdarzeniu. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka. W toku dalszych czynności okazało się, że całe zajście zostało nagrane przez jedną z dziewczyn obecnych na miejscu - mówi Kania.

W trakcie dalszych działań policjanci zatrzymali kolejne osoby.