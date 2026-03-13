Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
W tym meczu się działo! Po pięciosetowej walce Art-Mat pokonał Konzbud
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 marca 2026

Narzędziownia i WP-Transfer coraz bliżej mistrzostwa

Przed nami ostatnie rozstrzygnięcia w rozgrywkach amatorskich drużyn siatkarskich i koszykarskich. W SWBA pewnie prowadzi niepokonana w tym sezonie drużyna HSW–Narzędziownia–Społem, natomiast w siatkarskiej SWVA zdecydowanym liderem pozostaje zespół WP-Transfer Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

SWVA

W ostatniej kolejce WP-Transfer potwierdził swoją dominację, odnosząc kolejne zdecydowane zwycięstwo. Lider pewnie pokonał AKS Orkan Nisko 3:0 (25:7, 25:15, 25:11), zapisując na swoim koncie już jedenaste zwycięstwo w sezonie. Znacznie więcej emocji przyniósł pojedynek Art-Mat z Konzbudem. Po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu górą byli siatkarze Art-Matu, mimo że pierwsze dwa sety należały do rywala. W trzecim meczu kolejki Leśnik Sagitarius Nisko pewnie pokonał Vball Ulanów.

Wyniki 12. kolejki: Art-Mat Stalowa Wola - Konzbud Stalowa Wola 3:2 (24:26, 22:25, 27:25, 25:9, 15:7), AKS Orkan Nisko - WP-Transfer Stalowa Wola 0:3 (7:25, 15:25, 11:25), Vball  Ulanów - Leśnik Sagitarius Nisko 0:3 (18:25, 24:26, 19:25).

Po rozegraniu kolejnych spotkań liderem tabeli pozostaje WP-Transfer Stalowa Wola z dorobkiem 33 punktów (11 zwycięstw, 1 porażka, sety 34:8). Drugą lokatę zajmuje Leśnik Sagitarius Nisko – 27 punktów (9 zwycięstw, 3 porażki, sety 29:10), natomiast na trzecim miejscu plasuje się Art-Mat Stalowa Wola – 25 punktów (9 zwycięstw, 2 porażki, sety 29:14).

SWBA

Ciekawie wygląda rywalizacja w koszykarskiej lidze SWBA, choć tutaj lider jest jeszcze bardziej zdecydowany. Drużyna HSW–Narzędziownia–Społem pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach i z kompletem zwycięstw pewnie zmierza po mistrzowski tytuł. Miejsce drugie zajmują Martwe Piksele Stalowa Wola, które pokonały w ostatnim swoim występie Ełk Skład 64:55, a trzecia jest Złota Generacja. 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu