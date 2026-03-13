Narzędziownia i WP-Transfer coraz bliżej mistrzostwa

SWVA

W ostatniej kolejce WP-Transfer potwierdził swoją dominację, odnosząc kolejne zdecydowane zwycięstwo. Lider pewnie pokonał AKS Orkan Nisko 3:0 (25:7, 25:15, 25:11), zapisując na swoim koncie już jedenaste zwycięstwo w sezonie. Znacznie więcej emocji przyniósł pojedynek Art-Mat z Konzbudem. Po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu górą byli siatkarze Art-Matu, mimo że pierwsze dwa sety należały do rywala. W trzecim meczu kolejki Leśnik Sagitarius Nisko pewnie pokonał Vball Ulanów.

Wyniki 12. kolejki: Art-Mat Stalowa Wola - Konzbud Stalowa Wola 3:2 (24:26, 22:25, 27:25, 25:9, 15:7), AKS Orkan Nisko - WP-Transfer Stalowa Wola 0:3 (7:25, 15:25, 11:25), Vball Ulanów - Leśnik Sagitarius Nisko 0:3 (18:25, 24:26, 19:25).

Po rozegraniu kolejnych spotkań liderem tabeli pozostaje WP-Transfer Stalowa Wola z dorobkiem 33 punktów (11 zwycięstw, 1 porażka, sety 34:8). Drugą lokatę zajmuje Leśnik Sagitarius Nisko – 27 punktów (9 zwycięstw, 3 porażki, sety 29:10), natomiast na trzecim miejscu plasuje się Art-Mat Stalowa Wola – 25 punktów (9 zwycięstw, 2 porażki, sety 29:14).

SWBA

Ciekawie wygląda rywalizacja w koszykarskiej lidze SWBA, choć tutaj lider jest jeszcze bardziej zdecydowany. Drużyna HSW–Narzędziownia–Społem pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach i z kompletem zwycięstw pewnie zmierza po mistrzowski tytuł. Miejsce drugie zajmują Martwe Piksele Stalowa Wola, które pokonały w ostatnim swoim występie Ełk Skład 64:55, a trzecia jest Złota Generacja.