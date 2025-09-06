Miesięcznik
Narodowe Czytanie w MBP: lipowy napar, muzyka i poezja Jana Kochanowskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na tegoroczne Narodowe Czytanie, które odbędzie się w sobotę, 6 września o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Poezja pod lipą

W tym roku uczestnicy zanurzą się w twórczość Jana Kochanowskiego, Mistrza z Czarnolasu. Spotkanie nawiąże do jego ukochanej lipy – pod którą poeta zwykł odpoczywać. Właśnie dlatego goście wydarzenia będą mogli skosztować złotego naparu z lipy, podawanego z miodem lub specjalnym cukrem.

Atrakcje dla uczestników

Organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek:

  • możliwość wykonania wyjątkowych zakładek do książek,

  • wystawę i pamiątkowe breloczki,

  • okolicznościową pieczęć Narodowego Czytania dla osób, które przyniosą własny egzemplarz poezji Kochanowskiego.

Rekordowa liczba interpretatorów

W tym roku na scenie pojawi się aż 16 osób, które zaprezentują strofy czarnoleskiego poety – to rekordowa liczba uczestników od początku trwania akcji w Stalowej Woli. Poezję uzupełni oprawa muzyczna w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Artystycznego STOWART, przygotowanych przez maestro Edwarda Horoszkę.

Spotkajmy się w bibliotece

Narodowe Czytanie to nie tylko literackie święto, ale także okazja do wspólnego przeżywania kultury. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu.

Gdzie? Sala konferencyjna MBP, ul. ks. J. Popiełuszki 10
Kiedy? Sobota, 6 września, godz. 11:00

