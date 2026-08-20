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Fot. Pixabay
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Jarocin 20 sierpnia 2026

Narodowe czytanie w Jarocinie. Trwają zapisy

12 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbędzie się tegoroczna edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy spotkają się z jednym z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu - „Dziadami” Adama Mickiewicza.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy zapraszają mieszkańców gminy Jarocin, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu w roli czytających. Nie jest potrzebne doświadczenie - liczą się przede wszystkim chęci. Teksty do czytania zostaną zapewnione na miejscu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2026 roku. Można zgłaszać się mailowo na adresy biblioteka@gminajarocin.pl lub gokstir@gminajarocin.pl, telefonicznie pod numerami 15 871 31 01 i 15 871 31 47 (w godz. 8-16), a także osobiście w bibliotece w Jarocinie.

Wspólne czytanie rozpocznie się 12 września o godz. 17.30 w GOKSTiR w Jarocinie.

Wydarzenie organizuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w ramach tegorocznej edycji Narodowego Czytania objętej Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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