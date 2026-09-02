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Stalowa Wola 2 września 2026

Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry

W sobotę, 5 września, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na 15. edycję Narodowego Czytania. Fragmenty „Dziadów” Adama Mickiewicza zaprezentują członkowie dwóch amatorskich grup teatralnych. Początek wydarzenia o godz. 12. Wstęp wolny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

„Dziady” to wybitne dzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne łączą się z tematyką narodowowyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem, a zarazem losy narodu i zmagania Polaków o wolność.

Utwór Adama Mickiewicza był wielokrotnie adaptowany przez najwybitniejszych polskich reżyserów. Do najważniejszych inscenizacji należy spektakl przygotowany przez Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1901 roku. Szczególne miejsce w historii zajmuje również przedstawienie „Dziadów” wystawione w Teatrze Narodowym w 1967 roku, które stało się impulsem do antykomunistycznych protestów studentów i wydarzeń Marca ’68.

„Dziady” lekturą Narodowego Czytania

W 2025 roku prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką ogłosili, że „Dziady” będą lekturą 15. edycji Narodowego Czytania.

– To właśnie w „Dziadach” łączność z dawnymi dziejami wpisana jest w historię Polski i przypomina o wartościach kształtujących naród – podkreśliła para prezydencka w swoim przesłaniu, zachęcając do wspólnego czytania wszędzie tam, gdzie żywa jest pamięć o poecie i jego arcydziele.

Dwa teatry i muzyczna oprawa

W Stalowej Woli własną interpretację dzieła Mickiewicza zaprezentują aktorzy z Teatru Ad Hoc oraz członkowie Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy. Wyjątkowy nastrój wydarzenia podkreślą utwory wykonane przez muzyków ze Stowarzyszenia Artystycznego Stowart.

Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 5 września, o godz. 12 w sali konferencyjnej na drugim piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Wstęp jest wolny.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona twórczości Adama Mickiewicza oraz genezie obrzędów słowiańskich. Na uczestników czekać będą również pamiątkowe zakładki do książek i okazjonalna pieczęć, którą będzie można odbić we własnym egzemplarzu „Dziadów”.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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