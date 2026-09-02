Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry

„Dziady” to wybitne dzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne łączą się z tematyką narodowowyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem, a zarazem losy narodu i zmagania Polaków o wolność.

Utwór Adama Mickiewicza był wielokrotnie adaptowany przez najwybitniejszych polskich reżyserów. Do najważniejszych inscenizacji należy spektakl przygotowany przez Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1901 roku. Szczególne miejsce w historii zajmuje również przedstawienie „Dziadów” wystawione w Teatrze Narodowym w 1967 roku, które stało się impulsem do antykomunistycznych protestów studentów i wydarzeń Marca ’68.

„Dziady” lekturą Narodowego Czytania

W 2025 roku prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką ogłosili, że „Dziady” będą lekturą 15. edycji Narodowego Czytania.

– To właśnie w „Dziadach” łączność z dawnymi dziejami wpisana jest w historię Polski i przypomina o wartościach kształtujących naród – podkreśliła para prezydencka w swoim przesłaniu, zachęcając do wspólnego czytania wszędzie tam, gdzie żywa jest pamięć o poecie i jego arcydziele.

Dwa teatry i muzyczna oprawa

W Stalowej Woli własną interpretację dzieła Mickiewicza zaprezentują aktorzy z Teatru Ad Hoc oraz członkowie Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy. Wyjątkowy nastrój wydarzenia podkreślą utwory wykonane przez muzyków ze Stowarzyszenia Artystycznego Stowart.

Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę, 5 września, o godz. 12 w sali konferencyjnej na drugim piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Wstęp jest wolny.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona twórczości Adama Mickiewicza oraz genezie obrzędów słowiańskich. Na uczestników czekać będą również pamiątkowe zakładki do książek i okazjonalna pieczęć, którą będzie można odbić we własnym egzemplarzu „Dziadów”.