Naporowski strzela, Stal U19 wygrywa mecz za meczem

Stal rozpoczęła sezon od wysokiego zwycięstwa nad Beniaminkiem Krosno 7:1 (2:0). Bramki zdobyli: Bartłomiej Naporowski 2, Artur Kopeć 2, Dawid Bielecki 2 i Antoni Włodarczyk.

Tydzień później „rozniosła” w Jedliczu tamtejszą Naftę 11:0. Sześciokrotnie na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Naporowski. Do przerwy strzelił jednego gola, a po zmianie stron jeszcze pięć razy umieszczał piłkę w bramce gospodarzy. Cztery trafienia zanotował Artur Kopeć, a jedno Mikołaj Waszkiewicz.

W 3. kolejce Stal podejmowała Igloopol i po niespełna dwudziestu minutach gry przegrywała 0:2. W 23. minucie kontaktową bramkę zdobył Szymon Drozd, a kwadrans po przerwie do remisu doprowadził Naporowski. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Kolejnym rywalem zespołu trenera Kusiaka była Siarka. Do przerwy było 0:0. Kilka minut po wznowieniu gry Stal objęła prowadzenie, a bramkę zdobył Marcel Skwarczyński. W 70. minucie wynik podwyższył Dawid Słowik. Gospodarzom zupełnie opadły skrzydła i stalowcy jeszcze trzykrotnie umieszczali piłkę w ich bramce. Na listę strzelców wpisali się Naporowski, Skoczylas i Tereszkiewicz.

Także kolejny rywal, a była nim Stal Mielec, nie miała za wiele do powiedzenia w konfrontacji z imienniczką ze Stalowej Woli. Do przerwy na boisku przy Hutniczej padły dwie bramki, a autorem obu trafień był Naporowski. W drugiej połowie zielono-czarni strzelili kolejne dwa gole – Skoczylas i Moskal – a pod koniec meczu „pozwolili” mielczanom zdobyć honorową bramkę.

W ostatniej kolejce nasza drużyna pojechała do Jarosławia i także tam wywalczyła komplet punktów, wygrywając 7:3 (1:4). Cztery gole dla zwycięzców strzelił Bartłomiej Naporowski, a po jednym Paweł Żółtek, Dawid Sokal i Dawid Słowik. Dla pokonanych trafili Gospodarczyk 2 i Głąb.

Stal wystąpiła w tym meczu w składzie: Scilanga – Waszkiewicz, Skwarczyński, Drozd (46. Moskal), Żółtek (46. Kopeć), Sokal, Wietecha, Słowik, Kochańczyk (55. Laba), Bąk (65. K. Jarosz), Naporowski.

W tabeli na pierwszym miejscu znajduje się Stal Stalowa Wola – 16 pkt (5 zwycięstw – 1 remis – 0 porażek, bramki: 36:7), na drugim Igloopol – 16 pkt (5-1-0, br. 24:9), a na trzecim DAP Dębica – 15 pkt (5-0-1, br. 36:10).

Kolejnym rywalem „Stalówki U19” będą Błękitni Ropczyce. Mecz odbędzie się w sobotę, 26 września, w Stalowej Woli o godz. 11.