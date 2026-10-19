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Stalowa Wola 19 października 2026

Napisał thriller ze stalowowolskimi akcentami

16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z Marcelem Mossem, autorem bestsellerowych thrillerów psychologicznych i kryminałów. Wydarzenie zorganizowano w ramach Nocy Bibliotek. Zainteresowanie było duże - na spotkanie przyjechali również czytelnicy z Janowa Lubelskiego, Sandomierza, Rzeszowa i Krosna.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Rozmowę z pisarzem poprowadziła Bernadeta Szczypta z Polskiego Radia Rzeszów. Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia w bibliotece pojawił się także Michał Śmielak, autor kryminałów.

Podczas spotkania Marcel Moss opowiadał o swojej twórczości i poruszanych w niej problemach społecznych, takich jak hejt, przemoc, samotność oraz kryzysy psychiczne. Nie zabrakło również anegdot dotyczących warsztatu pisarskiego i życia prywatnego autora. Jedną z jego pasji jest uniwersum Harry’ego Pottera. Pisarz przyniósł na spotkanie własny egzemplarz książki J.K. Rowling.

Akcja nowej powieści rozgrywa się niedaleko Stalowej Woli

Jednym z głównych tematów rozmowy była najnowsza powieść autora – zimowy thriller „Dom z lodu”, którego premierę zaplanowano na koniec października. Akcja książki rozgrywa się w Chłopskiej Woli, miejscowości położonej w pobliżu Stalowej Woli. Z lokalnym regionem związany jest również główny bohater, który na co dzień pracuje w Stalowej Woli.

- Chciałem napisać historię osadzoną w świątecznym klimacie, ale bez rezygnacji ze swojego rozpoznawalnego pióra i mocnego stylu - wyjawił zgromadzonym Marcel Moss.

Spotkanie było okazją do poznania kulis pracy pisarza, zdobycia autografu i rozmowy z autorem popularnych serii, takich jak „Liceum Freuda”, „Trylogia hejterska” oraz „Echo”.

- Dziękujemy wszystkim za tak liczną obecność i wspólny, pełen emocji wieczór - podkreślają pracownicy stalowowolskiej biblioteki.

Wydarzenie odbyło się w ramach zadania „Wrzucamy wsteczny! W kolejce po książkę”, realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2026”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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