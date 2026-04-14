Największy bieg tej wiosny… nadchodzi dużymi krokami

Start i meta zlokalizowane będą na Al. Jana Pawła II przed Bazyliką Konkatedralną w Stalowej Woli. W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni obowiązkowo w koszulce otrzymanej od organizatora. Uczestnik bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne oświadczenie w biurze zawodów. W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które nie mają 16 lat, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.

Zapisy do biegu oraz regulamin zawodów na www.timekeeper.pl, do dnia 25 kwietnia lub osobiście, 3 maja w godz. 10-14 w biurze zawodów, które mieścić się będzi w Muzeum Jana Pawła II (Dom Katechetyczny). Wpisowe wynosi 50 zł przy zgłoszeniu internetowym lub 70 zł w biurze w dniu zawodów.

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach 1–200 otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Za miejsca I–III w klasyfikacjach generalnych OPEN (kobiety i mężczyźni) - puchary i nagrody pieniężne (700, 500, 300 zł). Za miejsca I–III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne: 150, 120, 100 zł.

Program zawodów

• 14.00 – 250 m dziewcząt 2020 i młodsze

• 14.03 – 250 m chłopców 2020 i młodsi

• 14.05 – 250 m dziewcząt 2019

• 14.08 – 250 m chłopców 2019

• 14.10 – 250 m dziewcząt 2018

• 14.13 – 250 m chłopców 2018

• 14.15 – 400 m dziewcząt 2017

• 14.18 – 400 m chłopców 2017

• 14.20 – 400 m dziewcząt 2016

• 14.23 – 400 m chłopców 2016

• 14.26 – 800 m dziewcząt 2015

• 14.29 – 800 m chłopców 2015

• 14.32 – 800 m dziewcząt 2014

• 14.35 – 800 m chłopców 2014

• 14.37 – 800 m dziewcząt 2013/2012

• 14.40 – 800 m chłopców 2013/2012

• 14.42 – 800 m dziewcząt 2011/2010

• 14.45 – 800 m chłopców 2011/2010

• dekoracja dzieci i młodzieży bezpośrednio po biegach

• 14:50 – 5 km bieg główny

• 15:20 – dekoracja zawodników biegu głównego