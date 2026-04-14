Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 14 kwietnia 2026

Największy bieg tej wiosny… nadchodzi dużymi krokami

Ruszyły zapisy do 36. Międzynarodowego Ulicznego Biegu Konstytucji 3 Maja w Stalowej Woli. Podobnie jak w latach ubiegłych bieg główny rozgrywany będzie na 5-km, a wcześniej odbywać się będą biegi dzieci i młodzieży. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Stalowej Wola i Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, patronat honorowy objął prezydent Miasta Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny, a sponsorem głównym jest Nadsański Bank Spółdzielczy SANBank.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Start i meta zlokalizowane będą na Al. Jana Pawła II przed Bazyliką Konkatedralną w Stalowej Woli. W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni obowiązkowo w koszulce otrzymanej od organizatora. Uczestnik bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne oświadczenie w biurze zawodów. W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które nie mają 16 lat, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.

Zapisy do biegu oraz regulamin zawodów na www.timekeeper.pl, do dnia 25 kwietnia lub osobiście, 3 maja w godz. 10-14 w biurze zawodów, które mieścić się będzi w Muzeum Jana Pawła II (Dom Katechetyczny). Wpisowe wynosi 50 zł przy zgłoszeniu internetowym lub 70 zł w biurze w dniu zawodów.

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach 1–200 otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Za miejsca I–III w klasyfikacjach generalnych OPEN (kobiety i mężczyźni) - puchary i nagrody pieniężne (700, 500, 300 zł). Za miejsca I–III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne: 150, 120, 100 zł.

Program zawodów
• 14.00 – 250 m dziewcząt 2020 i młodsze
• 14.03 – 250 m chłopców 2020 i młodsi
• 14.05 – 250 m dziewcząt 2019
• 14.08 – 250 m chłopców 2019
• 14.10 – 250 m dziewcząt 2018
• 14.13 – 250 m chłopców 2018
• 14.15 – 400 m dziewcząt 2017
• 14.18 – 400 m chłopców 2017
• 14.20 – 400 m dziewcząt 2016
• 14.23 – 400 m chłopców 2016
• 14.26 – 800 m dziewcząt 2015
• 14.29 – 800 m chłopców 2015
• 14.32 – 800 m dziewcząt 2014
• 14.35 – 800 m chłopców 2014
• 14.37 – 800 m dziewcząt 2013/2012
• 14.40 – 800 m chłopców 2013/2012
• 14.42 – 800 m dziewcząt 2011/2010
• 14.45 – 800 m chłopców 2011/2010
• dekoracja dzieci i młodzieży bezpośrednio po biegach
• 14:50 – 5 km bieg główny
• 15:20 – dekoracja zawodników biegu głównego

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu