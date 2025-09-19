Największe Przeboje Orkiestry Księżniczek – koncert jubileuszowy w Stalowej Woli

Zjawiskowe widowisko
Gwiazdorska obsada, soliści, balet, niezwykłe głosy, oszałamiające show świetlne i przede wszystkim – pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek!
To jedyny taki projekt, który podbił serca melomanów. Bestseller, którego nie możesz przegapić!
Uczta dla zmysłów
Doskonała zabawa, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru.
Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia to również:
-
zapierające dech w piersiach kostiumy stworzone przez najlepszych projektantów,
-
spektakl pełen barw i emocji,
-
występy wirtuozów skrzypiec i fortepianu, solistów międzynarodowej estrady oraz artystów znanych z największych polskich i światowych scen.
Od lat wzruszają i bawią publiczność, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco.
Repertuar, który porwie wszystkich
Na scenie zabrzmią największe, ponadczasowe przeboje Johanna Straussa – króla walca.
Nie zabraknie również popisowych arii, duetów i klasycznych przebojów, m.in.:
-
„La donna è mobile”
-
„Libiamo”
-
„Wielka sława to żart”
-
„O sole mio”
-
„Kuplety Torreadora”
-
„O mio babbino caro”
A także wielkich hitów muzyki rozrywkowej:
-
„My heart will go on” (Titanic)
-
„Parla piu piano” (Ojciec Chrzestny)
-
„Nella fantasia” (Ennio Morricone)
-
„Volare”
-
„Twist again”
-
„Y.M.C.A”
-
„Let’s get loud”
-
„Time to say goodbye”
Nie przegap!
Ponad dwie godziny doskonałej zabawy – tak zapowiada się jubileusz Orkiestry Księżniczek.
Setki tysięcy widzów już pokochały ten niezwykły projekt. Teraz czas na Stalową Wolę!
5 października 2025 r.
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
ZOBACZ, jak wygląda show: YouTube – Orkiestra Księżniczek
Bilety dostępne tutaj: kup bilet
Koncerty dedykowane są widzom od 2 do 200 lat.
/artykuł sponsorowany/
