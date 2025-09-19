Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 19 września 2025

Największe Przeboje Orkiestry Księżniczek – koncert jubileuszowy w Stalowej Woli

5 października w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – jubileuszowy koncert z okazji 5-lecia Orkiestry Księżniczek, czyli najpiękniejszej orkiestry świata!

Mama na etacie

Freelancer

Zjawiskowe widowisko

Gwiazdorska obsada, soliści, balet, niezwykłe głosy, oszałamiające show świetlne i przede wszystkim – pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek!
To jedyny taki projekt, który podbił serca melomanów. Bestseller, którego nie możesz przegapić!

Uczta dla zmysłów

Doskonała zabawa, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru.
Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia to również:

  • zapierające dech w piersiach kostiumy stworzone przez najlepszych projektantów,

  • spektakl pełen barw i emocji,

  • występy wirtuozów skrzypiec i fortepianu, solistów międzynarodowej estrady oraz artystów znanych z największych polskich i światowych scen.

Od lat wzruszają i bawią publiczność, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco.

Repertuar, który porwie wszystkich

Na scenie zabrzmią największe, ponadczasowe przeboje Johanna Straussa – króla walca.
Nie zabraknie również popisowych arii, duetów i klasycznych przebojów, m.in.:

  • „La donna è mobile”

  • „Libiamo”

  • „Wielka sława to żart”

  • „O sole mio”

  • „Kuplety Torreadora”

  • „O mio babbino caro”

A także wielkich hitów muzyki rozrywkowej:

  • „My heart will go on” (Titanic)

  • „Parla piu piano” (Ojciec Chrzestny)

  • „Nella fantasia” (Ennio Morricone)

  • „Volare”

  • „Twist again”

  • „Y.M.C.A”

  • „Let’s get loud”

  • „Time to say goodbye”

Nie przegap!

Ponad dwie godziny doskonałej zabawy – tak zapowiada się jubileusz Orkiestry Księżniczek.
Setki tysięcy widzów już pokochały ten niezwykły projekt. Teraz czas na Stalową Wolę!

5 października 2025 r.
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ZOBACZ, jak wygląda show: YouTube – Orkiestra Księżniczek

Bilety dostępne tutaj: kup bilet

Koncerty dedykowane są widzom od 2 do 200 lat.

/artykuł sponsorowany/

Mama na etacie

Freelancer

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

