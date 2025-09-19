Największe Przeboje Orkiestry Księżniczek – koncert jubileuszowy w Stalowej Woli

Zjawiskowe widowisko

Gwiazdorska obsada, soliści, balet, niezwykłe głosy, oszałamiające show świetlne i przede wszystkim – pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek!

To jedyny taki projekt, który podbił serca melomanów. Bestseller, którego nie możesz przegapić!

Uczta dla zmysłów

Doskonała zabawa, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru.

Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia to również:

zapierające dech w piersiach kostiumy stworzone przez najlepszych projektantów,

spektakl pełen barw i emocji,

występy wirtuozów skrzypiec i fortepianu, solistów międzynarodowej estrady oraz artystów znanych z największych polskich i światowych scen.

Od lat wzruszają i bawią publiczność, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco.

Repertuar, który porwie wszystkich

Na scenie zabrzmią największe, ponadczasowe przeboje Johanna Straussa – króla walca.

Nie zabraknie również popisowych arii, duetów i klasycznych przebojów, m.in.:

„La donna è mobile”

„Libiamo”

„Wielka sława to żart”

„O sole mio”

„Kuplety Torreadora”

„O mio babbino caro”

A także wielkich hitów muzyki rozrywkowej:

„My heart will go on” (Titanic)

„Parla piu piano” (Ojciec Chrzestny)

„Nella fantasia” (Ennio Morricone)

„Volare”

„Twist again”

„Y.M.C.A”

„Let’s get loud”

„Time to say goodbye”

Nie przegap!

Ponad dwie godziny doskonałej zabawy – tak zapowiada się jubileusz Orkiestry Księżniczek.

Setki tysięcy widzów już pokochały ten niezwykły projekt. Teraz czas na Stalową Wolę!

5 października 2025 r.

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

ZOBACZ, jak wygląda show: YouTube – Orkiestra Księżniczek

Bilety dostępne tutaj: kup bilet

Koncerty dedykowane są widzom od 2 do 200 lat.

/artykuł sponsorowany/