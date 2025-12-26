Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Metro - Nisko
Stalowa Wola 26 grudnia 2025

Najwięksi gracze biznesu na Podkarpaciu. Jak wypada Huta Stalowa Wola?

W ogólnopolskim rankingu największych firm w Polsce znalazło się także kilka przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. Choć region nie konkuruje skalą z Mazowszem czy Śląskiem, to lokalne firmy - szczególnie z branży przemysłowej i lotniczej - od lat utrzymują solidną pozycję w kraju.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najwyżej sklasyfikowaną firmą z Podkarpacia jest Asseco Poland SA z Rzeszowa, które zajęło 27. miejsce w skali całego kraju. W zestawieniu znalazły się między innymi firmy związane z sektorem lotniczym i motoryzacyjnym, od lat obecne w regionie:

  • EME-AERO Sp. z o.o. - 126. miejsce

  • BorgWarner Poland Sp. z o.o. - 224. miejsce

  • Pratt & Whitney Rzeszów - 291. miejsce

  • MTU Aero Engines Polska - 385. miejsce

W rankingu uwzględniono również Hutę Stalowa Wola SA, która uplasowała się na 284. miejscu w skali kraju. To pozycja lokująca spółkę w środku ogólnopolskiego zestawienia i pokazująca skalę działalności huty na tle największych przedsiębiorstw w Polsce.

Zestawienie pokazuje, że Podkarpacie opiera swoją pozycję gospodarczą głównie na przemyśle, lotnictwie i nowoczesnych usługach, choć pod względem przychodów firmy z regionu ustępują największym krajowym koncernom.

Na czele rankingu w skali całej Polski od lat znajduje się Orlen, zajmując 1. miejsce wśród największych firm w kraju.

Dane na podstawie „Listy 2000” największych firm w Polsce - rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

