Najwięksi gracze biznesu na Podkarpaciu. Jak wypada Huta Stalowa Wola?

Najwyżej sklasyfikowaną firmą z Podkarpacia jest Asseco Poland SA z Rzeszowa, które zajęło 27. miejsce w skali całego kraju. W zestawieniu znalazły się między innymi firmy związane z sektorem lotniczym i motoryzacyjnym, od lat obecne w regionie:

EME-AERO Sp. z o.o. - 126. miejsce

BorgWarner Poland Sp. z o.o. - 224. miejsce

Pratt & Whitney Rzeszów - 291. miejsce

MTU Aero Engines Polska - 385. miejsce

W rankingu uwzględniono również Hutę Stalowa Wola SA, która uplasowała się na 284. miejscu w skali kraju. To pozycja lokująca spółkę w środku ogólnopolskiego zestawienia i pokazująca skalę działalności huty na tle największych przedsiębiorstw w Polsce.

Zestawienie pokazuje, że Podkarpacie opiera swoją pozycję gospodarczą głównie na przemyśle, lotnictwie i nowoczesnych usługach, choć pod względem przychodów firmy z regionu ustępują największym krajowym koncernom.

Na czele rankingu w skali całej Polski od lat znajduje się Orlen, zajmując 1. miejsce wśród największych firm w kraju.

Dane na podstawie „Listy 2000” największych firm w Polsce - rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.