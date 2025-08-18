Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
0.0 / 5
Jarocin 18 sierpnia 2025

Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski

15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego odbył się w Jarocinie XX Ogólnopolski Bieg Zwycięstwa nad Bolszewikami „Goń Bolszewika, Goń” im. Jana Kozioła i Sebastiana Małka Kawalerów Orderu Virtuti Militari.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zdjęcie: Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

W tegorocznej edycji w biegu głównym na dystansie 5 km udział wzięło 95 miłośników biegania, 74 mężczyzn i 21 kobiet. Pierwsze miejsce zajął Michał Wojciechowski z Witaru Tarnobrzeg. Wygrała czasem 16:49. Miejsce drugie i trzecie zajęli reprezentanci Stalowowolskiego Klubu Biegacza: Maciej Hasiak (17:17) i Marcin Nowak (17:25).

Wśród kobiet najszybciej pokonała trasę ich koleżanka klubowa Barbara Skrzypczak (22:02). Druga była Agnieszka Nowak (22:05), a trzecia Małgorzata Siembida (SKB, 22:30).Najlepszym zawodnikiem gospodarzy, Jarocińskiego Klub Biegacza był Marek Wołoszyn (17:343), który ukończył bieg na szóstym miejscu. Na ósmym miejscu zameldował się na mecie Piotr Barszczyński (18:13), a na dziesiątym Dawid Sobiło (18:48).

Jednym z uczestników biegu był poseł na Sejm RP, Marcin Warchoł. Były wiceminister sprawiedliwości bardzo dobrze poradził sobie z 5-km trasą i panującym upałem. Ukończył bieg w połowie stawki, na miejscu 52 (23:02).

Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Gmina Jarocin, Jarociński Klub Biegacza, Timekeeper.

Szczegółowe wyniki

Więcej zdjęć z wydarzenia:  Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Stalowa Wola
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Stalowa Wola
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Stalowa Wola
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Nisko
Remis w meczu Sokoła Nisko ze Stalą Łańcut
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
Zaklików
Drugie zwycięstwo beniaminka z Lipy. Derby ponownie dla Olimpii
Sokół zaprasza do Niska na Stal
Nisko
Sokół zaprasza do Niska na Stal
W Zbydniowie Rotunda strąciła Lotnika, w Rozwadowie San nie ustrzelił Orła
Stalowa Wola
W Zbydniowie Rotunda strąciła Lotnika, w Rozwadowie San nie ustrzelił Orła
Retman rozbił Sarzynę. Premierowe zwycięstwo Milenium
Nisko
Retman rozbił Sarzynę. Premierowe zwycięstwo Milenium
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu