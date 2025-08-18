Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski

Zdjęcie: Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

W tegorocznej edycji w biegu głównym na dystansie 5 km udział wzięło 95 miłośników biegania, 74 mężczyzn i 21 kobiet. Pierwsze miejsce zajął Michał Wojciechowski z Witaru Tarnobrzeg. Wygrała czasem 16:49. Miejsce drugie i trzecie zajęli reprezentanci Stalowowolskiego Klubu Biegacza: Maciej Hasiak (17:17) i Marcin Nowak (17:25).

Wśród kobiet najszybciej pokonała trasę ich koleżanka klubowa Barbara Skrzypczak (22:02). Druga była Agnieszka Nowak (22:05), a trzecia Małgorzata Siembida (SKB, 22:30).Najlepszym zawodnikiem gospodarzy, Jarocińskiego Klub Biegacza był Marek Wołoszyn (17:343), który ukończył bieg na szóstym miejscu. Na ósmym miejscu zameldował się na mecie Piotr Barszczyński (18:13), a na dziesiątym Dawid Sobiło (18:48).

Jednym z uczestników biegu był poseł na Sejm RP, Marcin Warchoł. Były wiceminister sprawiedliwości bardzo dobrze poradził sobie z 5-km trasą i panującym upałem. Ukończył bieg w połowie stawki, na miejscu 52 (23:02).

Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Gmina Jarocin, Jarociński Klub Biegacza, Timekeeper.

