Osiedle Leśna
Stalowa Wola 9 grudnia 2025

Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników

Rozpoczynamy 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli. To kategoria główna, w której co roku wyłaniana jest Złota Dziesiątka — sportowcy najbardziej cenieni przez mieszkańców, kibiców i lokalną społeczność.

W tym roku nominowano 20 zawodniczek i zawodników reprezentujących najróżniejsze dyscypliny: lekkoatletykę, piłkę nożną, koszykówkę, sporty walki, rajdy samochodowe i triathlon.

Każdy z nich ma za sobą rok pełen sukcesów, rekordów, ciężkiej pracy i pasji.
Teraz to Czytelnicy decydują, kto znajdzie się w finałowej dziesiątce.

20 NOMINOWANYCH DO TYTUŁU NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA STALOWEJ WOLI W ROKU 2025

1. Milena Basińska (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Halowa mistrzyni Polski U-18 na 200 m i brązowa medalistka letnich mistrzostw kraju. Do tego brąz w sztafecie szwedzkiej podczas prestiżowego EYOF w Skopje, gdzie reprezentowała Polskę. Jedna z największych nadziei sprintu w regionie, trenowana przez Mirosława Barszcza.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.1  (koszt 3,69 zł)

2. Kornelia Butryn (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Specjalistka od 400 metrów, której nazwisko coraz częściej pojawia się w krajowych statystykach. Wicemistrzyni Polski U-20 w hali, złota medalistka mistrzostw kraju w sztafecie 4x400 m oraz brązowa medalistka sztafety mieszanej.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.2  (koszt 3,69 zł)

3. Krzysztof Faraś (wyścigi samochodowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Kierowca, którego nie trzeba przedstawiać. Od lat w ścisłej czołówce Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, w sezonie 2025 walczył o podium w klasie 4. Znany z odwagi, perfekcyjnej techniki i konsekwencji.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.3 (koszt 3,69 zł)

4. Łukasz Furtak (piłka nożna, Stal Stalowo Wola PSA)

Kapitan „Stalówki”, od lat kluczowa postać defensywy. Pewny, waleczny, gra zarówno jako środkowy, jak i prawy obrońca. W 2025 roku występował na poziomie I oraz II ligi.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.4 (koszt 3,69 zł)

5. Adam Goński (rajd terenowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Zwycięzca cyklu Orlen Super Rally / Super Race w klasie Can-Am. Ekspert ekstremalnych tras terenowych, zawodnik o ogromnej odwadze i determinacji.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.5 (koszt 3,69 zł)

6. Tola Kiedrzyńska (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Wicemistrzyni Polski U-18 w rzucie młotem. Pracowita, konsekwentna, świetnie rokująca zawodniczka trenera Pawła Drapały.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.6 (koszt 3,69 zł)

7. Filip Klimek (boks, Stal Boxing Team)

Brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w kategorii do 71 kg. Do tego zwycięzca kilku turniejów o randze międzynarodowej. Waleczny, szybki i niezwykle perspektywiczny.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.7 (koszt 3,69 zł)

8. Łukasz Krzek (koszykówka, ZKS Stal)

Rozgrywający i rzucający obrońca drugoligowej drużyny Stali. Zawodnik inteligentny, kreatywny i bardzo skuteczny w kluczowych momentach meczów.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.8 (koszt 3,69 zł)

9. Mateusz Łabuda (koszykówka, ZKS Stal)

Silny skrzydłowy, znakomity strzelec z dystansu. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników stalowowolskiej Stali, łączący grę z wymagającą pracą zawodową.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.9 (koszt 3,69 zł)

10. Blanka Machaj (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Złota medalistka MP U-20 w sztafecie 4x400 m. Indywidualnie zajęła 5. miejsca na 800 m (hala i stadion) oraz 6. miejsce na 1500 m. Wszechstronna biegaczka o ogromnej ambicji.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.10 (koszt 3,69 zł)

11. Jakub Niemiec (rajdy samochodowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Triumfator Rajdu Rzeszowiak oraz Rajdu Świdnickiego, a także zdobywca drugiego miejsca w Rajdzie Nadwiślańskim w klasie RN1. Świetny technicznie kierowca, który notuje najlepszy sezon w karierze.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.11 (koszt 3,69 zł)

12. Damian Oko (piłka nożna, Stal Stalowa Wola PSA)

Doświadczony stoper, występujący w „Stalówce” na poziomie I i II ligi. Pewny w interwencjach, silny mentalnie, ceniony przez kibiców za waleczność.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.12 (koszt 3,69 zł)

13. Maciej Paterek (koszykówka, ZKS Stal)

Rzucający obrońca o świetnym wyczuciu gry i bardzo dobrej skuteczności. Jeden z filarów drużyny trenera Rafała Partyki.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.13 (koszt 3,69 zł)

14. Jacek Skrzeszewski (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Jedna z czołowych postaci krajowych biegów średnich. Wicemistrz Polski w hali na 1500 m, finalista na 800 m, latem — czwarty na 1500 m i szósty na 800 m. Zawodnik niezwykle regularny.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.14 (koszt 3,69 zł)

15. Oliwia Sybicka (tenis, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola)

Jedna z największych gwiazd młodzieżowego tenisa w Polsce. Mistrzyni kraju do lat 16 i 18, złota medalistka w deblu, brązowa medalistka Drużynowych ME i 4. zawodniczka MŚ U-16.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.15 (koszt 3,69 zł)

16. Dominik Śliwak (brazylijskie jiu-jitsu, FightSport)

Brązowy medalista Mistrzostw Polski No Gi w kategorii adult biały. Mocny fizycznie i taktycznie, rozwija się w ekspresowym tempie.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.16 (koszt 3,69 zł)

17. Grzegorz Urbanik (rajdy terenowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Zwycięzca jednego z najtrudniejszych rajdów terenowych w kraju — Baja Polska Borne Sulinowo — w klasie Q4/UTV. Kierowca z ogromną determinacją i umiejętnościami.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.17 (koszt 3,69 zł)

18. Monika Zaręba (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Mistrzyni Polski U-20 w sztafecie 4x400 m, finalistka biegu na 800 m. Zawodniczka ambitna, o dużym potencjale rozwoju.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.18 (koszt 3,69 zł)

19. Patryk Zaucha (piłka nożna, Stal Stalowa Wola PSA)

Uniwersalny zawodnik — lewy obrońca lub pomocnik. Bardzo szybki, waleczny, istotny element „Stalówki” zarówno w I, jak i II lidze.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.19 (koszt 3,69 zł)

20. Paulina Zawół (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Złota medalistka MP U-20 w sztafecie 4x400 m i brązowa medalistka sztafety mieszanej. Regularnie poprawia wyniki i umacnia się w młodzieżowej czołówce kraju.
📩 SMS na numer 73480 o treści: TYP.SP.20 (koszt 3,69 zł)

🟧 Jak głosować?

SMS pod nr: 73480
– koszt: 3 zł + VAT (3,69 zł)
– każdy SMS = 1 punkt
– wysyłaj dowolną liczbę SMS-ów

Kupony:
– dostępne w grudniowym i styczniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”
– należy dostarczyć je do redakcji przy Al. Jana Pawła II 25A/1010
– punktacja: 1. miejsce – 3 pkt, 2. miejsce – 2 pkt, 3. miejsce – 1 pkt

Terminy

Głosowanie trwa: od 8 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 (do północy)
Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2026 r.

