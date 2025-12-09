W tym roku nominowano 20 zawodniczek i zawodników reprezentujących najróżniejsze dyscypliny: lekkoatletykę, piłkę nożną, koszykówkę, sporty walki, rajdy samochodowe i triathlon.

Każdy z nich ma za sobą rok pełen sukcesów, rekordów, ciężkiej pracy i pasji.

Teraz to Czytelnicy decydują, kto znajdzie się w finałowej dziesiątce.

20 NOMINOWANYCH DO TYTUŁU NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA STALOWEJ WOLI W ROKU 2025

1. Milena Basińska (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola )

Halowa mistrzyni Polski U-18 na 200 m i brązowa medalistka letnich mistrzostw kraju. Do tego brąz w sztafecie szwedzkiej podczas prestiżowego EYOF w Skopje, gdzie reprezentowała Polskę. Jedna z największych nadziei sprintu w regionie, trenowana przez Mirosława Barszcza.

2. Kornelia Butryn (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Specjalistka od 400 metrów, której nazwisko coraz częściej pojawia się w krajowych statystykach. Wicemistrzyni Polski U-20 w hali, złota medalistka mistrzostw kraju w sztafecie 4x400 m oraz brązowa medalistka sztafety mieszanej.

3. Krzysztof Faraś (wyścigi samochodowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Kierowca, którego nie trzeba przedstawiać. Od lat w ścisłej czołówce Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, w sezonie 2025 walczył o podium w klasie 4. Znany z odwagi, perfekcyjnej techniki i konsekwencji.

4. Łukasz Furtak (piłka nożna, Stal Stalowo Wola PSA)

Kapitan „Stalówki”, od lat kluczowa postać defensywy. Pewny, waleczny, gra zarówno jako środkowy, jak i prawy obrońca. W 2025 roku występował na poziomie I oraz II ligi.

5. Adam Goński (rajd terenowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Zwycięzca cyklu Orlen Super Rally / Super Race w klasie Can-Am. Ekspert ekstremalnych tras terenowych, zawodnik o ogromnej odwadze i determinacji.

6. Tola Kiedrzyńska (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Wicemistrzyni Polski U-18 w rzucie młotem. Pracowita, konsekwentna, świetnie rokująca zawodniczka trenera Pawła Drapały.

7. Filip Klimek (boks, Stal Boxing Team)

Brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w kategorii do 71 kg. Do tego zwycięzca kilku turniejów o randze międzynarodowej. Waleczny, szybki i niezwykle perspektywiczny.

8. Łukasz Krzek (koszykówka, ZKS Stal)

Rozgrywający i rzucający obrońca drugoligowej drużyny Stali. Zawodnik inteligentny, kreatywny i bardzo skuteczny w kluczowych momentach meczów.

9. Mateusz Łabuda (koszykówka, ZKS Stal)

Silny skrzydłowy, znakomity strzelec z dystansu. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników stalowowolskiej Stali, łączący grę z wymagającą pracą zawodową.

10. Blanka Machaj (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Złota medalistka MP U-20 w sztafecie 4x400 m. Indywidualnie zajęła 5. miejsca na 800 m (hala i stadion) oraz 6. miejsce na 1500 m. Wszechstronna biegaczka o ogromnej ambicji.

11. Jakub Niemiec (rajdy samochodowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Triumfator Rajdu Rzeszowiak oraz Rajdu Świdnickiego, a także zdobywca drugiego miejsca w Rajdzie Nadwiślańskim w klasie RN1. Świetny technicznie kierowca, który notuje najlepszy sezon w karierze.

12. Damian Oko (piłka nożna, Stal Stalowa Wola PSA)

Doświadczony stoper, występujący w „Stalówce” na poziomie I i II ligi. Pewny w interwencjach, silny mentalnie, ceniony przez kibiców za waleczność.

13. Maciej Paterek (koszykówka, ZKS Stal)

Rzucający obrońca o świetnym wyczuciu gry i bardzo dobrej skuteczności. Jeden z filarów drużyny trenera Rafała Partyki.

14. Jacek Skrzeszewski (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Jedna z czołowych postaci krajowych biegów średnich. Wicemistrz Polski w hali na 1500 m, finalista na 800 m, latem — czwarty na 1500 m i szósty na 800 m. Zawodnik niezwykle regularny.

15. Oliwia Sybicka (tenis, Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola)

Jedna z największych gwiazd młodzieżowego tenisa w Polsce. Mistrzyni kraju do lat 16 i 18, złota medalistka w deblu, brązowa medalistka Drużynowych ME i 4. zawodniczka MŚ U-16.

16. Dominik Śliwak (brazylijskie jiu-jitsu, FightSport)

Brązowy medalista Mistrzostw Polski No Gi w kategorii adult biały. Mocny fizycznie i taktycznie, rozwija się w ekspresowym tempie.

17. Grzegorz Urbanik (rajdy terenowe, Automobilklub Doliny Sanu)

Zwycięzca jednego z najtrudniejszych rajdów terenowych w kraju — Baja Polska Borne Sulinowo — w klasie Q4/UTV. Kierowca z ogromną determinacją i umiejętnościami.

18. Monika Zaręba (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Mistrzyni Polski U-20 w sztafecie 4x400 m, finalistka biegu na 800 m. Zawodniczka ambitna, o dużym potencjale rozwoju.

19. Patryk Zaucha (piłka nożna, Stal Stalowa Wola PSA)

Uniwersalny zawodnik — lewy obrońca lub pomocnik. Bardzo szybki, waleczny, istotny element „Stalówki” zarówno w I, jak i II lidze.

20. Paulina Zawół (lekkoatletyka, Katolicki Klub Lekkoatletyczny STAL Stalowa Wola)

Złota medalistka MP U-20 w sztafecie 4x400 m i brązowa medalistka sztafety mieszanej. Regularnie poprawia wyniki i umacnia się w młodzieżowej czołówce kraju.

🟧 Jak głosować?

SMS pod nr: 73480

– koszt: 3 zł + VAT (3,69 zł)

– każdy SMS = 1 punkt

– wysyłaj dowolną liczbę SMS-ów

Kupony:

– dostępne w grudniowym i styczniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”

– należy dostarczyć je do redakcji przy Al. Jana Pawła II 25A/1010

– punktacja: 1. miejsce – 3 pkt, 2. miejsce – 2 pkt, 3. miejsce – 1 pkt

Terminy

– Głosowanie trwa: od 8 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 (do północy)

– Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2026 r.