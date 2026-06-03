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Mikołaj Siembida wystąpi w wadze do 75 kg, a Tobiasz Zarzeczny (z lewej) w wadze do 90 kg. Tyłem odwrócony trener Beniamin Zarzeczny
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Stalowa Wola 3 czerwca 2026

Najpierw Karpaty, potem walki o Polskę!

Już za niespełna trzy tygodnie w Wejherowie rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 w boksie. Stal Boxing Team Stalowa Wola wyśle na najważniejszą krajową imprezę sezonu aż czterech zawodników. Wcześniej podopieczni trenera Beniamina Zarzecznego sprawdzą swoją formę podczas Międzynarodowego Pucharu Karpat w Przemyślu.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Czerwiec zapowiada się niezwykle intensywnie dla pięściarzy Stali Stalowa Wola. Najważniejszym wydarzeniem będą Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, które odbędą się w dniach 22–28 czerwca w Wejherowie. To ostatnia kategoria wiekowa przed seniorską, dlatego stawka rywalizacji będzie wyjątkowo wysoka.

Trener Stali Boxing Team Beniamin Zarzeczny do walki o medale przygotowuje czterech zawodników. W kategorii do 75 kilogramów wystąpią Mikołaj Siembida oraz Patryk Zarębski. W wadze do 70 kilogramów o jak najlepszy wynik powalczy Filip Klimek, natomiast w kategorii do 90 kilogramów kibice będą trzymać kciuki za Tobiasza Zarzecznego.

– Dawno nie mieliśmy czterech reprezentantów Stalowej Woli w finałach mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowca. To dla mnie, dla naszego klubu ogromna satysfakcja. Zawodnicy ciężko pracują na treningach, mają świadomość rangi zawodów, do których się przygotowują i bąźmy dobrej myśli – mówi prezes Stali Stalowa Wola Boxing Team, Mariusz Zarzeczny.

Zwraca również uwagę na logistyczne wyzwania związane z wyjazdem na północ kraju. – Powoli myślimy już o podróży do Wejherowa. W jedną stronę mamy do pokonania około 700 kilometrów. Kawałek drogi jest... Dlatego korzystając z okazji, chciałbym podziękować za pośrednictwem Sztafety firmie Toyota Sacar ze Stalowej Woli za użyczenie busa i bardzo dobrą współpracę, która trwa już od dłuższego czasu. Naprawdę wielkie dzięki – dodaje prezes Stali.

Zanim jednak stalowowolscy bokserzy ruszą na mistrzostwa Polski, czeka ich ważny sprawdzian. Już 6 czerwca wezmą udział w Międzynarodowym Pucharze Karpat w Przemyślu. Turniej z udziałem zawodników z kraju i zagranicy będzie doskonałą okazją do zweryfikowania formy przed najważniejszym startem sezonu.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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