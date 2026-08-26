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Stalowa Wola 26 sierpnia 2026

Najlepsze mażoretki świata przyjadą do Stalowej Woli. Cztery dni niezwykłych pokazów

Stalowa Wola stanie się areną jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń mażoretkowych na świecie. Od 27 do 30 sierpnia w hali Sport i Rekreacja przy ul. Hutniczej 15 rywalizować będą zawodniczki i zespoły z różnych krajów. W programie widowiskowe choreografie, sportowe emocje i walka o mistrzowskie tytuły. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Już w czwartek, 27 sierpnia, w Stalowej Woli rozpoczną się Mistrzostwa Świata Mażoretek IAM – World Championship of Majorette-Sport & Merry Majorette International Cup 2026. Międzynarodowe wydarzenie potrwa do niedzieli, 30 sierpnia.

Oficjalne rozpoczęcie mistrzostw zaplanowano na godzinę 10 w hali Sport i Rekreacja przy ul. Hutniczej 15. Jak informuje SiR Stalowa Wola, wstęp na wydarzenie jest wolny.

Taniec, precyzja i sportowa rywalizacja

Przez cztery dni publiczność zobaczy występy najlepszych zawodniczek i zespołów mażoretkowych z różnych stron świata. Uczestniczki zaprezentują choreografie z wykorzystaniem pałeczek mażoretkowych, pomponów i flag. Nie zabraknie także układów tanecznych, pokazów grupowych oraz indywidualnych prezentacji.

Mażoretki będą oceniane nie tylko za technikę i precyzję wykonania poszczególnych elementów, ale również za synchronizację, kompozycję układu, pracę z rekwizytem, wyraz artystyczny i ogólne wrażenie sceniczne.

Międzynarodowa organizacja IAM podkreśla, że mistrzostwa mają łączyć piękno tańca z duchem sportowej rywalizacji. To również okazja do spotkania zawodniczek, trenerów i sympatyków tej dyscypliny z różnych krajów oraz promocji przyjaźni i zasad fair play. Oficjalna zapowiedź IAM określa wydarzenie jako jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych spotkań mażoretkowych w roku.

Reprezentantki regionu przed własną publicznością

Swój udział w wydarzeniu zapowiedziały między innymi Mażoretki Diament Chmielów, które mają już na koncie sukcesy podczas międzynarodowych mistrzostw. Dla reprezentantek naszego regionu występ w Stalowej Woli będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przed miejscową publicznością.

Organizatorzy zapowiadają mnóstwo kolorów, muzyki, efektownych strojów i sportowych emocji. Mistrzostwa mogą zainteresować nie tylko miłośników tańca i mażoretek, ale również całe rodziny poszukujące ciekawego wydarzenia na zakończenie wakacji.

Mistrzostwa Świata Mażoretek IAM

  • Data: 27–30 sierpnia 2026 roku
  • Miejsce: hala Sport i Rekreacja, ul. Hutnicza 15 w Stalowej Woli
  • Oficjalne rozpoczęcie: 27 sierpnia, godz. 10
  • Wstęp: bezpłatny
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Elżbieta Mierzwa-Laba

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