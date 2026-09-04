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For. Powiat Stalowowolski
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Stalowa Wola 4 września 2026

Najlepsi uczniowie ze stypendiami Powiatu Stalowowolskiego

Trzynaścioro uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski, otrzyma stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach. Każdy ze stypendystów będzie otrzymywał 300 zł miesięcznie.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przyznał stypendia na rok szkolny 2026/2027. Program obejmuje uczniów placówek prowadzonych przez powiat, a więc podlegających stalowowolskiemu starostwu. O przyznaniu wsparcia nie decyduje miejsce zamieszkania ucznia, lecz szkoła, do której uczęszcza. Stypendia nie obejmują więc placówek prowadzonych przez inne samorządy, na przykład Gminę Stalowa Wola.

Nagrodzeni uczniowie w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w konkursach, turniejach wiedzy i olimpiadach.

Zgodnie z regulaminem kandydaci musieli spełnić łącznie dwa warunki: uzyskać na koniec roku szkolnego średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,75 oraz zostać laureatem lub finalistą konkursu, olimpiady albo turnieju wiedzy o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym.

Stypendia otrzymali:

  1. Hubert Anduła
  2. Łukasz Butkowski
  3. Sawsan Chritam
  4. Patryk Ciupak
  5. Bartłomiej Czaja
  6. Martyna Gołębiowska
  7. Maciej Kuziora
  8. Michał Maciejak
  9. Sylwia Mich
  10. Oliwia Mycek
  11. Natalia Powęska
  12. Wiktoria Ruczińska
  13. Oliwia Zastawna

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji. Przyznane stypendia są nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia oraz zachętą do dalszego rozwijania zainteresowań i zdobywania kolejnych sukcesów.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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