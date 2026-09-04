Najlepsi uczniowie ze stypendiami Powiatu Stalowowolskiego

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przyznał stypendia na rok szkolny 2026/2027. Program obejmuje uczniów placówek prowadzonych przez powiat, a więc podlegających stalowowolskiemu starostwu. O przyznaniu wsparcia nie decyduje miejsce zamieszkania ucznia, lecz szkoła, do której uczęszcza. Stypendia nie obejmują więc placówek prowadzonych przez inne samorządy, na przykład Gminę Stalowa Wola.

Nagrodzeni uczniowie w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w konkursach, turniejach wiedzy i olimpiadach.

Zgodnie z regulaminem kandydaci musieli spełnić łącznie dwa warunki: uzyskać na koniec roku szkolnego średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,75 oraz zostać laureatem lub finalistą konkursu, olimpiady albo turnieju wiedzy o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym.

Stypendia otrzymali:

Hubert Anduła Łukasz Butkowski Sawsan Chritam Patryk Ciupak Bartłomiej Czaja Martyna Gołębiowska Maciej Kuziora Michał Maciejak Sylwia Mich Oliwia Mycek Natalia Powęska Wiktoria Ruczińska Oliwia Zastawna

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji. Przyznane stypendia są nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia oraz zachętą do dalszego rozwijania zainteresowań i zdobywania kolejnych sukcesów.