Najlepsi uczniowie ze stypendiami Powiatu Stalowowolskiego

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego przyznał stypendia na rok szkolny 2026/2027. Program obejmuje uczniów placówek prowadzonych przez powiat, a więc podlegających stalowowolskiemu starostwu. O przyznaniu wsparcia nie decyduje miejsce zamieszkania ucznia, lecz szkoła, do której uczęszcza. Stypendia nie obejmują więc placówek prowadzonych przez inne samorządy, na przykład Gminę Stalowa Wola.
Nagrodzeni uczniowie w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w konkursach, turniejach wiedzy i olimpiadach.
Zgodnie z regulaminem kandydaci musieli spełnić łącznie dwa warunki: uzyskać na koniec roku szkolnego średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,75 oraz zostać laureatem lub finalistą konkursu, olimpiady albo turnieju wiedzy o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym.
Stypendia otrzymali:
- Hubert Anduła
- Łukasz Butkowski
- Sawsan Chritam
- Patryk Ciupak
- Bartłomiej Czaja
- Martyna Gołębiowska
- Maciej Kuziora
- Michał Maciejak
- Sylwia Mich
- Oliwia Mycek
- Natalia Powęska
- Wiktoria Ruczińska
- Oliwia Zastawna
Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji. Przyznane stypendia są nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia oraz zachętą do dalszego rozwijania zainteresowań i zdobywania kolejnych sukcesów.
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