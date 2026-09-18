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Fot. UM Stalowa Wola
5.0 / 5
Stalowa Wola 18 września 2026

Najlepsi uczniowie ze Stalowej Woli i Niska ze stypendiami SK nexilis Poland

W auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli wręczono stypendia SK nexilis Poland dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych ze Stalowej Woli i Niska.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Program ma wspierać młodych ludzi w dalszej edukacji i rozwijaniu zainteresowań. Podczas gali za inicjatywę podziękował Jakub Bożek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli. Do uczniów zwrócił się także Donghwan Shin, prezes zarządu SK Nexilis Poland.

W uroczystości uczestniczył Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli, który mówił o współpracy firmy z lokalną społecznością.

– Od samego początku SK nexilis wskazywało, że jego obecność nie będzie typową obecnością przedsiębiorcy, który buduje zakład, żeby monetyzować swoją działalność i wyłącznie wypracowywać zyski - mówił zastępca prezydenta.

– Można powiedzieć, że pan prezes dotrzymuje danego wówczas słowa, jeśli chodzi o budowę pewnej społeczności wokół samego zakładu produkcyjnego - zaznaczył Tomasz Miśko, dziękując prezesowi SK nexilis Poland.

Zastępca prezydenta zachęcał stypendystów, by swoją dalszą edukację i przyszłość zawodową związali ze Stalową Wolą.

– Liczę, że zwiążecie się właśnie tutaj z murami naszego Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, a następnie naturalnie będziecie pracownikami SK nexilis - mówił.

Źródło UM Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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