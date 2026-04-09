Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia

W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, na terenach zielonych przy stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbędzie się runda eliminacyjna programu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w biegach przełajowych. Zawody będą jednocześnie częścią II Grand Prix Podkarpacia w Biegach Przełajowych i zgromadzą młodych zawodników z całego regionu, którzy powalczą o awans do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 26 września 2026 roku w Bytomiu.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Program zawodów
12:00 - ceremonia otwarcia
12:15 – dziewczęta U10 (2017 i młodsi) – 500 m
12:25 – chłopcy U10 (2017 i młodsi) – 500 m
12:35 – dziewczęta U12 (2016–2015) – 800 m
12:45 – chłopcy U12 (2016–2015) – 800 m
12:55 – dziewczęta U14 (2014–2013) – 1000 m
13:10 – chłopcy U14 (2014–2013) – 1000 m
13:25 – dziewczęta U16 (2011–2010) – 1500 m
13:40 – chłopcy U16 (2011–2010) – 2000 m

Zakończenie zawodów i ceremonia dekoracji zwycięzców zaplanowane są na godzinę 14. 

W kategorii U16 biegi będą jednocześnie mistrzostwami województwa podkarpackiego w biegach przełajowych. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 6 w poszczególnych konkurencjach, będą brani pod uwagę przy ustalaniu reprezentacji województwa na finał ogólnopolski.

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez system zgłoszeń Polski Związek Lekkiej Atletyki i potrwa do 16 kwietnia 2026 roku do godziny 20.
Uwaga! Zawody w ramach Lekkoatletyka dla Każdego są otwarte dla wszystkich, nie ma obowiązku przynależności do programu „LdK”

4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stalowa Wola
4 liga. Walkower dla beniaminka z Łowiska
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Stalowa Wola
Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
Stalowa Wola
Grand Prix przeniesione na 10 kwietnia
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
Stalowa Wola
4. liga podkarpacka. Sokół Nisko - Błękitni Ropczyce 1:2
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Stalowa Wola
WP-Transfer mistrzem SWVA, HSW-Narzędziownia-Społem mistrzem SWBA
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
Stalowa Wola
Szymon Leszczyński ze Stali i Antek Pietroniec z Olimpijczyka mistrzami Podkarpacia
Sokół wypatruje Błękitnych
Stalowa Wola
Sokół wypatruje Błękitnych
Hit w Grębowie. Lider w Jeżowem
Stalowa Wola
Hit w Grębowie. Lider w Jeżowem
REKLAMA
logo logo

