Najlepsi pojadą we wrześniu na finał do Bytomia

Program zawodów

12:00 - ceremonia otwarcia

12:15 – dziewczęta U10 (2017 i młodsi) – 500 m

12:25 – chłopcy U10 (2017 i młodsi) – 500 m

12:35 – dziewczęta U12 (2016–2015) – 800 m

12:45 – chłopcy U12 (2016–2015) – 800 m

12:55 – dziewczęta U14 (2014–2013) – 1000 m

13:10 – chłopcy U14 (2014–2013) – 1000 m

13:25 – dziewczęta U16 (2011–2010) – 1500 m

13:40 – chłopcy U16 (2011–2010) – 2000 m

Zakończenie zawodów i ceremonia dekoracji zwycięzców zaplanowane są na godzinę 14.

W kategorii U16 biegi będą jednocześnie mistrzostwami województwa podkarpackiego w biegach przełajowych. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 6 w poszczególnych konkurencjach, będą brani pod uwagę przy ustalaniu reprezentacji województwa na finał ogólnopolski.

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez system zgłoszeń Polski Związek Lekkiej Atletyki i potrwa do 16 kwietnia 2026 roku do godziny 20.

Uwaga! Zawody w ramach Lekkoatletyka dla Każdego są otwarte dla wszystkich, nie ma obowiązku przynależności do programu „LdK”