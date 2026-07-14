Nadwiślański Fashion Week 2026. Moda, kultura i turystyka połączą region

To projekt, który pokazuje, że moda jest nie tylko formą artystycznej ekspresji, ale również skutecznym narzędziem promocji regionu, edukacji, integracji społecznej oraz budowania lokalnej tożsamości.

Moda jako ambasador regionu

Od siedmiu lat Nadwiślański Fashion Week konsekwentnie promuje Podkarpacie i województwo świętokrzyskie poprzez nowoczesne działania z pogranicza mody, kultury i turystyki.

Projekt integruje samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska kreatywne, przedsiębiorców oraz partnerów biznesowych, tworząc przestrzeń do współpracy i wspólnej promocji potencjału regionu.

To wydarzenie, które wspiera polskich projektantów, młodych twórców, lokalnych producentów i rękodzielników.

Program VII edycji Nadwiślańskiego Fashion Week

17 lipca – Mielec Fashion Street otworzy VII edycję

VII edycję Nadwiślańskiego Fashion Week zainauguruje Mielec Fashion Street – widowiskowy pokaz mody w przestrzeni miejskiej, który zamieni mielecki Rynek w profesjonalny wybieg pod gołym niebem.

Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie 17 autorskich kolekcji projektantów z całej Polski, ukazujących różnorodność współczesnej mody – od nowoczesnego designu po odważne, artystyczne interpretacje.

Za choreografię pokazu odpowiada Justyna Kuchta, która wraz z modelkami i modelami przygotuje dynamiczne widowisko łączące modę, ruch i muzykę. To będzie nie tylko prezentacja kolekcji, ale spektakl pokazujący, że moda jest formą sztuki i opowieści.

Wieczór poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna – jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w Polsce, od lat związana z największymi wydarzeniami kulturalnymi i medialnymi.

Mielec Fashion Street rozpocznie kilkutygodniowy cykl wydarzeń VII edycji Nadwiślańskiego Fashion Week, łączących modę, kulturę, turystykę i działania społeczne.

Galeria Przechodnia w Nowej Dębie

W przestrzeni gminy Nowa Dęba zaprezentowana zostanie plenerowa wystawa fotografii przygotowana we współpracy z Galerią Przechodnią z Warszawy.

30 lipca – konferencja „Wyrzuć to z siebie” w Sandomierzu

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji będzie konferencja społeczno-edukacyjna „Wyrzuć to z siebie”, organizowana we współpracy z Klubem Amazonki Sandomierz.

To wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu, profilaktyce zdrowotnej oraz wsparciu osób znajdujących się w trudnych momentach życia.

Konferencja skierowana jest do wszystkich — nie tylko osób chorujących czy pacjentów onkologicznych. To przestrzeń dla każdego, kto chce zdobyć wiedzę, lepiej zrozumieć potrzeby innych oraz świadomie reagować w sytuacjach kryzysowych.

Tematy konferencji

zdrowie psychiczne,

psychoonkologia,

profilaktyka onkologiczna,

rak piersi,

endometrioza,

menopauza,

dobrostan psychiczny,

budowanie odporności psychicznej,

wsparcie osób chorujących i ich rodzin.

Wśród prelegentów znajdą się:

Agnieszka Bomba – coach i mentorka kryzysowa,

lek. Iwona Drab-Mazur – specjalistka onkologii klinicznej,

dr n. med. Joanna Streb – specjalistka onkologii klinicznej,

Marta Biernat – psychoonkolog.

Konferencję poprowadzi Daria Domian.

1 sierpnia – warsztaty „Jak pisać o modzie?” z Michałem Zaczyńskim

Jednym z wydarzeń towarzyszących VII edycji Nadwiślańskiego Fashion Week będą warsztaty prowadzone przez Michała Zaczyńskiego – uznanego dziennikarza modowego, krytyka i autora książek.

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do projektantów mody, właścicieli marek odzieżowych, twórców, stylistów, specjalistów PR, osób budujących marki osobiste oraz wszystkich, którzy chcą świadomie rozwijać swój wizerunek i skutecznie komunikować swoją działalność.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

jak budować rozpoznawalną markę,

jak tworzyć komunikację, która zainteresuje media,

jak przygotowywać profesjonalne informacje prasowe,

jak współpracować z mediami i influencerami,

jak wykorzystywać media społecznościowe,

jak opowiadać historię marki poprzez storytelling,

jak przygotować się do wywiadów, pokazów i premier,

jakich błędów unikać w komunikacji.

Warsztaty pokażą, jak skutecznie promować markę, kolekcję lub projekt, budować wiarygodność oraz zwiększać swoją rozpoznawalność na rynku.

To wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy od jednego z najbardziej cenionych ekspertów polskiej branży fashion.

2 sierpnia – FachLab. Rozmowa o kulturze, rzemiośle i modzie przyszłości

Przed finałowym pokazem Sandomierz Fashion Street odbędzie się spotkanie poświęcone projektowi FachLab, które poprowadzi Karolina Sulej – reporterka, pisarka, antropolożka kultury i mody oraz kuratorka projektu.

Uczestnicy poznają ideę projektu, obejrzą film dokumentujący proces powstawania kolekcji oraz dowiedzą się, jak wygląda współpraca projektantów z mistrzami tradycyjnego rzemiosła.

Jedną z bohaterek projektu jest Renata Sendrowicz – hafciarka, wycinankarka i depozytariuszka kultury lasowiackiej.

Projektanci Justyna Gamoń-Wesołowska, Marcelina Misztal oraz Konrad Wryk przełożyli motywy kultury lasowiackiej na język współczesnej mody.

W Galerii BWA w Sandomierzu będzie można również obejrzeć prezentację wycinanek Renaty Sendrowicz.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o kulturze, odpowiedzialnym projektowaniu oraz roli rzemiosła w rozwoju współczesnej mody.

2 sierpnia – Sandomierz Fashion Street. Wielki finał VII edycji

Kulminacyjnym wydarzeniem będzie spektakularny Sandomierz Fashion Street, który po raz kolejny zamieni Rynek Starego Miasta w jeden z najbardziej wyjątkowych wybiegów w Polsce.

Na tle renesansowej architektury swoje kolekcje zaprezentuje 20 projektantów z Polski i zagranicy, pokazując różnorodność współczesnej mody – od autorskiego designu po kolekcje inspirowane dziedzictwem kulturowym.

Publiczność zobaczy widowisko, w którym moda spotka się z muzyką, choreografią, ruchem i emocjami.

Wieczór poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.

Sandomierz Fashion Street co roku przyciąga mieszkańców, turystów, przedstawicieli mediów oraz miłośników mody z całej Polski, stając się wizytówką miasta i regionu.

6 sierpnia – warsztaty Etno Design zakończą wydarzenie

Zwieńczeniem VII edycji Nadwiślańskiego Fashion Week będą warsztaty Etno Design, inspirowane tradycją, lokalnym rzemiosłem oraz kulturą regionu.

Spotkanie poświęcone będzie współczesnemu projektowaniu inspirowanemu dziedzictwem kulturowym, ekologii, upcyclingowi oraz wykorzystaniu lokalnych motywów w modzie i designie.

Nadwiślański Fashion Week to coś więcej niż moda

Nadwiślański Fashion Week to znacznie więcej niż wydarzenie modowe. To projekt, który od siedmiu lat buduje markę regionu poprzez współpracę samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz środowisk kreatywnych.

Łącząc modę z edukacją, kulturą, turystyką oraz tematami społecznymi, wydarzenie pokazuje, że przemysły kreatywne mogą realnie wpływać na rozwój lokalnych społeczności, promocję regionu oraz budowanie odpowiedzialności społecznej.