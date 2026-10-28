Nadleśnictwo Rozwadów zainteresowane zakupem lasów. Jakie działki wchodzą w grę?

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rozwadów
INFORMUJE
że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów
przeznaczonych do zalesienia
Oferowane do sprzedaży grunty powinny stanowić własność osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności
w przypadku:
- jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów
Państwowych,
- zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub
innego gruntu lub nieruchomości,
-
regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
-
w ewidencji gruntów i budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako
las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia w planie
zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy
na zalesienie;
-
nie może być zabudowana, musi być wolna od naniesień,
-
sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in.
założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
- granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze
granicznym.
W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub
gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:
-
wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencyjną,
-
wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony
do zalesienia,
- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego
do zalesienia,
-
oświadczenie właściciela o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,
-
oświadczenie właściciela o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nadleśnictwo informuje, że nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Nadleśnictwa Rozwadów na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 663 z późn. zm.).
Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od
wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena ustalona przez rzeczoznawcę podlega
negocjacji przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.
Oferty składać można w formie pisemnej na formularzu ofertowym pod adres
nadleśnictwa – osobiście, listownie, bądź e-mailowo:
Nadleśnictwo Rozwadów, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola.
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