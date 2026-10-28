Nadleśnictwo Rozwadów zainteresowane zakupem lasów. Jakie działki wchodzą w grę?

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rozwadów

INFORMUJE

że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów

przeznaczonych do zalesienia

Oferowane do sprzedaży grunty powinny stanowić własność osób fizycznych,

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności

w przypadku:

jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów

Państwowych,

zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub

innego gruntu lub nieruchomości,

regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. w ewidencji gruntów i budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako

las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia w planie

zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy

na zalesienie;

nie może być zabudowana, musi być wolna od naniesień, sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in.

założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),

granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze

granicznym.

W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub

gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:

wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencyjną, wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony

do zalesienia,

oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego

do zalesienia,

oświadczenie właściciela o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic, oświadczenie właściciela o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nadleśnictwo informuje, że nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Nadleśnictwa Rozwadów na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 663 z późn. zm.).

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od

wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena ustalona przez rzeczoznawcę podlega

negocjacji przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

Oferty składać można w formie pisemnej na formularzu ofertowym pod adres

nadleśnictwa – osobiście, listownie, bądź e-mailowo:

rozwadów@lublin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Rozwadów, ul. Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola.