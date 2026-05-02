Nadchodzi XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Stalowej Woli

Co Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza przygotowała dla Czytelników? Oto zapowiedź:

Biblioteka Główna (ul. ks. J. Popiełuszki 10)

- 8 maja: „Biblioteczna manufaktura w stylu retro” – międzypokoleniowe warsztaty szycia, wystawa retro, pamiątkowe zdjęcie aparatem polaroid (godz. 15:00-18:00) oraz przejażdżka Fiatem 126p od godziny 16:00.

- 8-31 maja: „Z książek wypadło” – wystawa drobiazgów pozostawionych w książkach

(parter – hol).

- 8-14 maja: „Jedna książka – 1000 emocji” - plebiscyt na najlepszą książkę (Wypożyczalnia dla Dorosłych). Nasze półki uginają się od tysięcy historii, ale to Wy wiecie najlepiej, które z nich zasługują na miano wyjątkowych.

- 11-15 maja: Kiermasz Taniej Książki (w godzinach otwarcia biblioteki).

- 12 maja: Podsumowanie konkursu „Dowolny Limeryk” (II piętro, sala bankietowa).

- 12-13 maja: „Cztery pory roku w książkach pop up” – warsztaty dla sześciolatków (godz. 12:30, zapisy dla grup zorganizowanych).

- 13 maja: Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem (II piętro, sala bankietowa).

- 14 maja: Spotkania autorskie z Iwoną Szetelą (II piętro, sala bankietowa).

- 15 maja: Spotkanie autorskie z Agnieszką Żurawską dla sześciolatków (godz. 9:00 / 10:00, zapisy dla grup zorganizowanych).

- 15 maja: Seans filmowy „Milo Mechanik” dla przedszkolaków wraz z rodzicami (godz. 17:00, II piętro - sala konferencyjna – wstęp wolny).

Filia nr 1 (ul. S. Staszica 14)

8-15 maja (zapisy dla grup zorganizowanych – klasy I-III szkół podstawowych):

- „Sensoryczna podróż – dotknij i odkryj” – zajęcia literacko-kreatywne dla sześciolatków.

- „Magiczny las z papieru i wyobraźni” - zajęcia literacko-kreatywne dla sześciolatków.

- „W pogoni za marzeniami” – zajęcia biblioterapeutyczne.

- „W jakich kolorach jest Twoje niebo?” – zajęcia biblioterapeutyczne.

Filia nr 2 (ul. M. Siedlanowskiego 3)

- 8-23 maja: „Literacka Sztafeta” – czytelnicze wyzwania (literacka wróżba, zakładka w 10 minut, łamigłówki słowne, wykreślanki, dopasuj cytat, tytuł).

- 8-30 maja: „Mapa literacka świata: literatura afrykańska” (wystawa).

- 15-23 maja: Drugie życie książki (kiermasz książki używanej).

- 12 maja: Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych (godz. 17:00).

- 14 maja: „Otwierasz. Odkrywasz. Zostajesz Bibliotekarzem!” – warsztaty kreatywne dla klas IV szkół podstawowych (godz. 10:00-11:30, zapisy dla grup zorganizowanych).

Filia nr 3 (ul. Rozwadowska 6)

- 4-15 maja: „Nie pamiętam tytułu, ale okładka była niebieska…” - wystawa książek w kolorze niebieskim.

- 8-15 maja: „Pojedynek książek” – zagłosuj i zdecyduj, który gatunek literacki jest najpopularniejszy (literatura kryminalna czy obyczajowa).

- 8-15 maja: „Słoik czytelniczy – Twoja opinia ma moc!” – poleć książkę i zainspiruj innych.

- 12-15 maja: „Bzz! Z wizytą u pszczelarza Józka” – zajęcia literacko-plastyczne dla 5-6-latków, zapisy.

Filia nr 5 (ul. M. Wańkowicza 69)

- 12-13 maja: Teatrzyk kamishibai i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, zapisy dla grup zorganizowanych.

- 8-15 maja: „Od kartki do ekranu” – wystawa publikacji, które doczekały się swojej ekranizacji oraz „Nowa Droga dla Starych Książek – upcykling” (wystawa dekoracji wykonanych przy użyciu zniszczonych książek).