Nadchodzi XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Stalowej Woli

W dniach 8–15 maja odbędzie się XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2026 r. pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”. Ta ogólnopolska akcja, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ma na celu promocję czytelnictwa, nowoczesnych bibliotek oraz docenienie pracy bibliotekarzy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Co Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza przygotowała dla Czytelników? Oto zapowiedź:

Biblioteka Główna (ul. ks. J. Popiełuszki 10)

- 8 maja: „Biblioteczna manufaktura w stylu retro” – międzypokoleniowe warsztaty szycia, wystawa retro, pamiątkowe zdjęcie aparatem polaroid (godz. 15:00-18:00) oraz przejażdżka Fiatem 126p od godziny 16:00.
- 8-31 maja: „Z książek wypadło” – wystawa drobiazgów pozostawionych w książkach
(parter – hol).
- 8-14 maja: „Jedna książka – 1000 emocji” - plebiscyt na najlepszą książkę (Wypożyczalnia dla Dorosłych). Nasze półki uginają się od tysięcy historii, ale to Wy wiecie najlepiej, które z nich zasługują na miano wyjątkowych.
- 11-15 maja: Kiermasz Taniej Książki (w godzinach otwarcia biblioteki).
- 12 maja: Podsumowanie konkursu „Dowolny Limeryk” (II piętro, sala bankietowa).
- 12-13 maja: „Cztery pory roku w książkach pop up” – warsztaty dla sześciolatków (godz. 12:30, zapisy dla grup zorganizowanych).
- 13 maja: Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem (II piętro, sala bankietowa).
- 14 maja: Spotkania autorskie z Iwoną Szetelą (II piętro, sala bankietowa).
- 15 maja: Spotkanie autorskie z Agnieszką Żurawską dla sześciolatków (godz. 9:00 / 10:00, zapisy dla grup zorganizowanych).
- 15 maja: Seans filmowy „Milo Mechanik” dla przedszkolaków wraz z rodzicami (godz. 17:00, II piętro - sala konferencyjna – wstęp wolny). 

Filia nr 1 (ul. S. Staszica 14)

8-15 maja (zapisy dla grup zorganizowanych – klasy I-III szkół podstawowych):

- „Sensoryczna podróż – dotknij i odkryj” – zajęcia literacko-kreatywne dla sześciolatków.
- „Magiczny las z papieru i wyobraźni” - zajęcia literacko-kreatywne dla sześciolatków.
- „W pogoni za marzeniami” – zajęcia biblioterapeutyczne.
- „W jakich kolorach jest Twoje niebo?” – zajęcia biblioterapeutyczne.

Filia nr 2 (ul. M. Siedlanowskiego 3)

- 8-23 maja: „Literacka Sztafeta” – czytelnicze wyzwania (literacka wróżba, zakładka w 10 minut, łamigłówki słowne, wykreślanki, dopasuj cytat, tytuł).
- 8-30 maja: „Mapa literacka świata: literatura afrykańska” (wystawa).
- 15-23 maja: Drugie życie książki (kiermasz książki używanej).
- 12 maja: Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych (godz. 17:00).
- 14 maja: „Otwierasz. Odkrywasz. Zostajesz Bibliotekarzem!” – warsztaty kreatywne dla klas IV szkół podstawowych (godz. 10:00-11:30, zapisy dla grup zorganizowanych).

Filia nr 3 (ul. Rozwadowska 6)

- 4-15 maja: „Nie pamiętam tytułu, ale okładka była niebieska…” - wystawa książek w kolorze niebieskim.
- 8-15 maja: „Pojedynek książek” – zagłosuj i zdecyduj, który gatunek literacki jest najpopularniejszy (literatura kryminalna czy obyczajowa).
- 8-15 maja: „Słoik czytelniczy – Twoja opinia ma moc!” – poleć książkę i zainspiruj innych.
- 12-15 maja: „Bzz! Z wizytą u pszczelarza Józka” – zajęcia literacko-plastyczne dla 5-6-latków, zapisy.

Filia nr 5 (ul. M. Wańkowicza 69)

- 12-13 maja: Teatrzyk kamishibai i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, zapisy dla grup zorganizowanych.
- 8-15 maja: „Od kartki do ekranu” – wystawa publikacji, które doczekały się swojej ekranizacji oraz „Nowa Droga dla Starych Książek – upcykling” (wystawa dekoracji wykonanych przy użyciu zniszczonych książek).

