Takie działania prowadzone są regularnie w okresie jesienno-zimowym. Funkcjonariusze odwiedzają między innymi okolice dworców, opuszczone budynki, altany działkowe oraz inne miejsca, które mogą zapewniać prowizoryczne schronienie przed zimnem.

Podczas ostatniej kontroli mundurowi i pracownicy MOPS-u dotarli do lokalizacji, w których - według posiadanych informacji - mogły przebywać osoby bezdomne. Rozmawiali z napotkanymi ludźmi i przekazywali im informacje o dostępnych formach pomocy.

Policja przypomina również, że mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca przebywania osób bezdomnych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde takie zgłoszenie zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy. Trzeba jednak pamiętać, że mapa nie służy do zgłaszania sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji.

Służby apelują, by nie pozostawać obojętnym, gdy zauważymy osobę leżącą na zewnątrz, nietrzeźwą lub mogącą potrzebować pomocy. W czasie mrozów nawet krótki pobyt na zimnie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W takiej sytuacji warto zadzwonić pod numer alarmowy 112. Czasem jeden telefon może uratować człowieka.

Źródło: KPP w Stalowej Woli

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