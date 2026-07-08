Nad Sanem po lasowiacku. Flisactwo w tradycji Lasowiaków

Ulanowska odsłona festiwalu pokaże flisactwo nie jako muzealny eksponat, lecz jako wciąż żywą część lokalnej tożsamości. W programie znalazły się wydarzenia nawiązujące do dawnych zwyczajów, rzemiosła i codzienności flisaków, którzy przez stulecia spławiali drewno Sanem i Wisłą, tworząc wyjątkową kulturę zakorzenioną w tradycji Lasowiaków.

Na uczestników czeka zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Flisactwa Polskiego, wernisaż wystawy poplenerowej, widowiskowy pokaz tradycyjnego chrztu flisackiego na tratwie oraz flisacka parada na wodzie. Nie zabraknie również rejsów galarami z gawędą flisacką, warsztatów szkutniczych i rękodzielniczych, pokazów kuchni flisackiej i lasowiackiej oraz stoisk z regionalnym rękodziełem i lokalnymi przysmakami. Wieczór zwieńczą występ Kapeli Flisackiej i Chóru Ulanów, a następnie potańcówka z zespołem Dziki Bez.

VI Festiwal Kultury Lasowiackiej to największe wydarzenie poświęcone dziedzictwu dawnej Puszczy Sandomierskiej. W jego ramach kilkanaście miejscowości północnego Podkarpacia prezentuje różnorodne aspekty kultury Lasowiaków – od muzyki i obrzędów, przez tradycyjne rzemiosło, aż po kuchnię regionalną. Ulanów od lat wnosi do tego programu swoje najcenniejsze dziedzictwo – flisactwo, które od wieków kształtowało historię miasta i jego mieszkańców.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.