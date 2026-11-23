SWVA 6. kolejka: Art-Mat - BHP PPOŻ T. Mazur 3:0 (25:22, 25:18, 25:21), Leśnik Sagitarius Nisko - Vball Ulanów 3:1 (16:25, 25:21, 25:23, 25:12), Konzbud - Art-Mat - mecz przełożony na inny termin, pauzował BHP PPOŻ T. Mazur.
SWBA 6. kolejka: Martwe Piksele - Stalowe Byki 91:48, Złota Generacja - Narzędziownia-Społem 66:78, pauzował Ełk Skład.
28 listopada:
Amatorska Liga Siatkówki SWVA:
9:00 – Art-Mat Stalowa Wola – Vball Ulanów
10:40 – NxNet Stalowa Wola – WP–Transfer Stalowa Wola
12:20 – Sarwita Sarzyna – BHP PPOŻ T. Mazur Stalowa Wola
14:00 – Volley Nisko – Leśnik Sagittarius Nisko
Pauzuje Konzbud Stalowa Wola.
Amatorska Liga Koszykówki SWBA:
16:15 – Stalowe Byki Stalowa Wola – Narzędziownia–Społem Stalowa Wola
17:30 – Złota Generacja Stalowa Wola – Ełk Skład Stalowa Wola
Pauzują Martwe Piksele Stalowa Wola.
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