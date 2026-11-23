23 listopada 2026

Na szczytach tabel bez zmian

Za nami kolejne mecze Amatorskiej Ligi Koszykówki SWBA oraz Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA. Nie nastąpiły zmiany na szczytach ligowych tabel. U koszykarzy na fotelu lidera znajduje się drużyna Narzędziowni-Społem, a u siatkarzy pierwsze miejsce zajmuje Sarwita Sarzyna. W najbliższą sobotę, 28 listopada kolejne mecze SWVA i SWBA.