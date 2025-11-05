Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem 5 listopada 2025

Na rower po żurawinę!

Miłośnicy dwóch kółek i natury już wkrótce wyruszą w ostatnią w tym roku wspólną wyprawę. W niedzielę, 9 listopada, odbędzie się III Żurawinowy Rajd Rowerowy, który tradycyjnie zakończy sezon rowerowy w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tym razem uczestnicy przejadą około 50 kilometrów malowniczą trasą prowadzącą do wsi Nowiny, położonej w pobliżu Radomyśla nad Sanem. Celem wyprawy będzie Fieldstone Plantacja Żurawiny Nowiny - największa i najnowocześniejsza plantacja tego owocu w całej Unii Europejskiej.

Choć rajdowicze odwiedzą plantację już po zakończeniu zbiorów, będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda proces uprawy i dojrzewania żurawiny. Na uczestników czeka też wyjątkowa atrakcja - degustacja świeżej żurawiny prosto z plantacji.

Zwieńczeniem rajdu będzie spotkanie przy ognisku w Nowinach, przygotowane dzięki uprzejmości sołtysa wsi. To doskonała okazja, by odpocząć, ogrzać się i wspólnie podsumować rowerowy sezon w przyjaznej atmosferze.

Regulamin i zapisy na rajd na stronie www.mdkstalowawola.pl.

PROGRAM RAJDU

9 listopada 2025 (niedziela)
Start: godz. 10.00 - brama Parku Charzewickiego od ul. Ogrodowej
Trasa: ok. 50 km

10.00 - zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału
11.50-12.30 - zwiedzanie plantacji żurawiny Fieldstone w Nowinach i posiłek regeneracyjny
13.30 - powrót

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Stalowa Wola
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
Stalowa Wola
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Stalowa Wola
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Szykują się do zimy
Stalowa Wola
Szykują się do zimy
Nisko w światowej lidze wynalazców
Nisko
Nisko w światowej lidze wynalazców
MDK zaprasza na warsztaty tworzenia mydełek i soli kąpielowych
Stalowa Wola
MDK zaprasza na warsztaty tworzenia mydełek i soli kąpielowych
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
Jeżowe
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu