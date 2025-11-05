Na rower po żurawinę!

Tym razem uczestnicy przejadą około 50 kilometrów malowniczą trasą prowadzącą do wsi Nowiny, położonej w pobliżu Radomyśla nad Sanem. Celem wyprawy będzie Fieldstone Plantacja Żurawiny Nowiny - największa i najnowocześniejsza plantacja tego owocu w całej Unii Europejskiej.

Choć rajdowicze odwiedzą plantację już po zakończeniu zbiorów, będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda proces uprawy i dojrzewania żurawiny. Na uczestników czeka też wyjątkowa atrakcja - degustacja świeżej żurawiny prosto z plantacji.

Zwieńczeniem rajdu będzie spotkanie przy ognisku w Nowinach, przygotowane dzięki uprzejmości sołtysa wsi. To doskonała okazja, by odpocząć, ogrzać się i wspólnie podsumować rowerowy sezon w przyjaznej atmosferze.

Regulamin i zapisy na rajd na stronie www.mdkstalowawola.pl.

PROGRAM RAJDU

9 listopada 2025 (niedziela)

Start: godz. 10.00 - brama Parku Charzewickiego od ul. Ogrodowej

Trasa: ok. 50 km

10.00 - zbiórka uczestników i potwierdzenie udziału

11.50-12.30 - zwiedzanie plantacji żurawiny Fieldstone w Nowinach i posiłek regeneracyjny

13.30 - powrót