mzk
Jan Hubert Żak (z lewej) i Tymoteusz Nowak
Stalowa Wola 5 lutego 2026

Na podium tylko Jan Hubert Żak

W hali tenisowej w Stalowej Woli rozegrano kolejny Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny do lat 16. O punkty rankingowe PZT walczyli kadeci i kadetki z czołowych polskich klubów. Także Miejski Klub Tenisoiwy wystawił do walki kilkuosobową reprezentację. Najwiekszy sukces odniósł Jan Hubert Żak, który zajął trzecie miejsce w grze deblowej, wspólnie z Tymoteuszem Nowakiem z KS Wytwórnia Sportu Rzeszów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W grze pojedynczej dziewcząt triumfowała Nina Banasiak z Advantage Bielsko-Biała, która w finałowym spotkaniu pokonała Julię Jędrykę z GKS Katowice 6:2, 6:4.Zawodniczki MKT Stalowa Wola odpadły w II rundzie. Marta Szeliga przegrała z Janiną Czapka (Morelowa Tennis Club Warszawa) 3:6, 3:6, Alima Sharma przegrała z Michaliną Antosik (AZS Łódź) 5:7, 3:6, a Hanna Krzysztoń uległa Nataszy Kleszcz (KT Łódź) 3:6, 1:6, a wcześniej w I rundzie pokonała Karolinę Belicę (Szczerców, woj. łódzkie) 6:3, 6:0.

W grze podwójnej dziewcząt, w finale, Michalina Antosiak i Natasza Kleszcz pokonały Ninę Banasik i Amelie Nowak (KS Wytwórnia Sportu Rzeszów) 4:6, 6:3, 10:5.Debel MKT, Alisha Sharma/Hanna Krzysztoń przegrał z Natalią Drelą (TopSpin Pionki) i Julią Jędrychą (GKS Katpowice) 1:6, 3:6, a Marta Szeliga wspólnie z Martyna Kacprzak (Tenis Kozerki) przegrały z Janiną Czapka/Inez Rzeźnik (AT Masters Radom) 1:6, 4:6.

W grze pojedynczej chłopców pierwsze miejsce zajął Michał Baranek (KT GAT Gdańsk) po zwycięstwie finałowym nad Michałem Kołczem (Warsaw West TC Warszawa) 6:1, 6:1.Trójka naszych zawodników odpadła w II rundzie. Adam Rzeszutko przegrał z Franciszkiem Kosyrzem (Legia Warszawa) 0:6, 2:6, Jan Hubert Żak z Adamem Oleszkiem (Pol-Sart Lublin) 3:6, 0:6, a Bruno Takmadżan z Adamem Domagałą (AT Zabrze) 6:4, 3:6, 4:6 - wcześniej w I rundzie nasz tenisista wyeliminował Aleksandra Preisnera (Czarni Rzeszów) 6:2, 6:2.

W turnieju deblowym w meczu o pierwsze miejsce Franciszek Kosyrz i Franciszek Smulewicz pokonaliFuilipa Bulskiego (Martens Radom) i MNichała Kołcza (Warsaw West TC) 7:5, 6:3.W półfinale Kosyrz/Smulewicz pokonali Jana Huberta Żaka z MKT Stalowa Wola i Tymoteusza Nowaka (Wytwórnia Sportu Rzeszów) 7:6, 6:1. Wcześniej, stalowowolsko-rzeszowski debel wyeliminował Piotra Mikę (AT Zabrze) i Adama Oleksaka (Pol-Sart Lublin) 6:2, 5;7, 10:5

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

