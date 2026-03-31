Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
30 marca 2026 r. Trumna z ciałem ks. Jana Kozioła przed ołtarzem w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
5.0 / 5
Stalowa Wola 31 marca 2026

Na odejście nestora stalowowolskich kapłanów: – Sam był dobry i chciał, aby wszyscy byli dobrzy

– Dziękujemy mu za to wszystkie dobro, które wszczepiał w serca nasze, za tą postawę zawsze wierną Bogu i Kościołowi, krzyżowi, ewangelii, także i ojczyźnie naszej, i Stalowej Woli. Ksiądz Jan, świętej pamięci, tam z Nieba, mamy nadzieję, będzie orędował, będzie za nami się modlił – mówił 30 marca ksiądz biskup Edward Frankowski, na mszy św. po eksporcie trumny z ciałem ks. Jana Kozioła do kościoła Źródło Miłosierdzia Bożego w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Ksiądz Jan Kozioł zmarł 27 marca, dwa dniu po swoich 93 urodzinach, w 69. roku kapłaństwa (święcenia przyjął 30 maja 1957 r. w katedrze przemyskiej). W Stalowej Woli sprawował nieprzerwaną posługę od lipca 1973 r., w latach 1977-2008 był proboszczem parafii św. Floriana, jak często powtarzał: „matki wszystkich kościołów” w naszym mieście. Był też dziekanem dekanatu stalowowolskiego, miał również godność prałata, kanonika kapituły katedralnej w Stalowej Woli i papieskiego kapelana.

Chcemy mu podziękować

Przed mszą św. przy trumnie z ciałem ks. Jana Kozioła, odmówiono modlitwę różańcową. Mszę koncelebrowali wszyscy księża z parafii św. Floriana, z proboszczem Wacławem Gieńcem, byli też księża z okolicznych parafii a koncelebrze przewodniczył ks. biskup Edward Frankowski.

– Odszedł od nas człowiek, który nas kochał i którego wszyscy kochaliśmy. Jesteśmy w tym miejscu, z którego bardzo się cieszył, gdy powstawała tu kaplica, a potem kościół Źródło Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy tu dziś, w poniedziałek Wielkiego tygodnia, ażeby podziękować naszemu kapłanowi i równocześnie pożegnać się z nim, nosząc w sercu te nadzieję, że kiedyś się spotkamy tam, w Niebie – powiedział w kazaniu biskup Frankowski.

Był dla mnie serdecznym przyjacielem

Przypomniał kapłańską drogę zmarłego księdza Jana, a także to, że ponad pół wieku swojego życia poświęcił Stalowej Woli. Wrócił też wspomnieniami do listopada 1977 r., gdy parafia św. Floriana została podzielona na dwie.

– W tych trudnych czasach, gdy komunistyczne władze nie uznawały mnie jako proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski, świętej pamięci ks. prałat Jan Kozioł był dla mnie serdecznym przyjacielem. Wiele mi pomógł, wiele mi doradzał i wspólnie prowadziliśmy to dzieło pracy duszpasterskiej przy obu kościołach: macierzystej parafii świętego Floriana i nowej parafii Matki Bożej Królowej Polski – wspominał biskup Edward Frankowski.

Jak mówił, także ks. Jan doświadczał utrudnień i szykan ze strony ówczesnych władz, ale wszystko to znosił z wiarą w Bożą opatrzność, i tym bardziej gorliwie służył Bogu i ludziom.

Dobroć ponad wszystko

– Otaczał wszystkich opieką duszpasterską, zawsze wierny Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Budował parafię św. Floriana, nie tylko materialnie, ale duchowo, moralnie, religijnie. Żebyście duchem byli silni. Żył wszystkimi sprawami Stalowej Woli, wszystko go interesowało, nawet piłkarskie sprawy były bliskie jego sercu. Zawsze dawał przykład solidarnościowej, patriotycznej postawy – mówił biskup Frankowski.

Przypomniał też, że mimo sędziwego wieku, ks. Jan stawał przy ołtarzu i siadał w konfesjonale.

– Dziękują ci, księże Janie, wierni, za twą piękną, ofiarną służbę kapłańską, za prowadzenie wszystkich do zbawienia wiecznego, za umacnianie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych, sąsiedzkich, małżeńskich, w zakładach pracy. Wszyscy modlimy się, aby miłosierny Bóg okazał ci swoje miłosierdzie, za tą dobroć twoją, za to zatroskanie, aby wszystkim było dobrze. Sam był dobry i chciał, aby wszyscy byli dobrzy – zakończył biskup Edward Frankowski.

Pogrzeb księdza Jana

Po zakończeniu mszy św. rozpoczęło się przy trumnie ks. Jana Kozioła czuwanie modlitewne, trwające do godz. 24.

W dzień pogrzebu, 31 marca, czuwanie rozpoczęło się o godz. 8. O godz. 12.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa, a o godz. 13.00 msza święta pogrzebowa w kościele pw. Źródło Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Jan Kozioł zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Sygnalizacja na Okulickiego znów z głośnym dźwiękiem
Stalowa Wola
Sygnalizacja na Okulickiego znów z głośnym dźwiękiem
Podpisano umowę na przebudowę drogi w miejscowości Krzaki
Pysznica
Podpisano umowę na przebudowę drogi w miejscowości Krzaki
Konferencja o autyzmie w Stalowej Woli. SPZOZ zaprasza mieszkańców
Stalowa Wola
Konferencja o autyzmie w Stalowej Woli. SPZOZ zaprasza mieszkańców
We wtorek pogrzeb ks. prałata Jana Kozioła. Prezydent ogłasza żałobę na terenie miasta
Stalowa Wola
We wtorek pogrzeb ks. prałata Jana Kozioła. Prezydent ogłasza żałobę na terenie miasta
Duża frekwencja na Jarmarku Wielkanocnym w Rozwadowie
Stalowa Wola
Duża frekwencja na Jarmarku Wielkanocnym w Rozwadowie
Dziedzictwo w działaniu: reinterpretacja przeszłości jako narzędzie rozwoju Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dziedzictwo w działaniu: reinterpretacja przeszłości jako narzędzie rozwoju Stalowej Woli
Witold Adamski pierwszym społecznym opiekunem zabytków w powiecie stalowowolskim
Stalowa Wola
Witold Adamski pierwszym społecznym opiekunem zabytków w powiecie stalowowolskim
Młodzieżowi radni zagrali w siatkówkę w Tyczynie
Stalowa Wola
Młodzieżowi radni zagrali w siatkówkę w Tyczynie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu