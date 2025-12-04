Na mikołajki lider z Rzeszowa podejmie wicelidera ze Stalowej Woli

Rywalem Stali będzie lider tabeli ligowej, drużyna która nie zaznała dotąd porażki - pempaVita Resovia. Pierwsze spotkanie obu drużyn w Stalowej Woli zakończyło się wygraną koszykarzy z Rzeszowa 89:82. Była to pierwsza i jedyna porażka juniorów Stali w tym sezonie.

Dzień wcześniej walczyć będzie o ligowe punkty w tej samej grupie Kuźnia Koszykówki, a jej rywalem będzie na wyjeździe KKK MOSiR Krosno. Natomiast w Stalowej Woli w nadchodzący weekend zaprezentują się młodzicy tego klubu, których sprawdzi drużyna trenera Jacka Wojtanowicza. Stal wygrywa w lidze U-13 mecz za meczem i bez straty punktu zajmuje pierwsze miejsce. Mecz Stal - KKK MOSiR Krosno U-13 (sobota, 6 grudnia, godz. 10)

U-13

WILKI RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 70:82 (8:22, 28:25, 22:15, 12:20)

STAL: Wojtanowicz 33, Małek 16, M.Malecki 14, K.Zając 7, T.Skuciński 7, Torba 4, Czerwiński 1.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - DZIKI MIELEC 19:51 (2:23, 3:10, 5:14, 9:4)

KK: Sibiga 5, Kołodziej 4, Bródka 4, Kotylka 3, Nawracaj 2, Cagara 1.

U-15

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 138:36 (29:7, 31:12, 38:8, 40:9)

KK: Olejarczyk 21 (1x3), Jędral 21, Faraś 17 (2x3), Kowalik 16 (1x3), Karbarz 15, Mizera 13 (1x3), Marchut 12, Deryło 8, Beetz 6, Piętka 5 (1x3), Nikolas 4, Kaczor.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - KU AZS POLITECHNIKA RZESZÓW 125:48 (39:19, 23:8, 31:8, 32:13)

KK: Pomarenko 46 (6x3), T.Faraś 19 (3x3), Jędral 17, Marchut 11 (2x3), Karbarz 9, Otto 8, Mizera 8 (2x3), Piętka 4 (1x3), Olejarczyk 3.

U-17

PGE AK SOKÓŁ ŁAŃCUT - STAL STALOWA WOLA 65:75 (10:18, 19:25, 18:18, 18:14)

STAL: Błyskal 26 (1x3), B.Malecki 25, P.Skuciński 9 (1x3), Domański 6, Frankiewicz 5 (1x3), Czerwonka 2, Kędra 2.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - KU AZS POLITECHNIKA RZESZÓW 60:67 (14:15, 16:18, 6:19, 24:15)

KK: Pomarenko 23 (3x3), Wilk 11 (1x3), Wilczak 10, Siudzik 8 (2x3), Szeliga 5, Wyka 3 (1x3).

STAL STALOWA WOLA - WISŁOKA DĘBICA 118:55 (36:18, 34:12, 20:15, 28:10)

STAL: Malynovskyi 31, Błyskal 25 (1x3), B.Malecki 20, P.Skuciński 17, Skiba 6, Domański 6 (2x3), Kędra 5 (1x3), Czerwonka 4, Zawisza 2, Frankiewicz 2.

KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC 84:46 (26:8, 14:8, 24:11, 20:19)

KK: Wilk 16 (1x3), Karbarz 11 (2x3), Siudzik 11, T.Faraś 10, Wilczak 9 (1x3), B.Skrzypczak 8, Owanek 5, P.Skrzypczak 4, Pachla 4, Mizera 3, Wyka 3 (1x3).