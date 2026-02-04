Na inaugurację porażka ze Startem

W meczu ze Startem punkty dla Stali zdobywał tylko czwórka zawodników: Maksymian Wojtanowicz, Krzysztof Zając, Maciej Malecki i Tymoteusz Litowczuk. Start dysponował szerszą ławką snajperów - punktowało 9 zawodników - i to w bardzo dużej mierze zadecydowało o końcowym sukcesie zespołu z Lublina.

STAL STALOWA WOLA - START LUBLIN 69:73 (26:14, 16:27, 11:23, 16:19)

STAL: M.Wojtanowicz 34 (1x3), K.Zając 25, M.Malecki 7 (1x3), Litowczuk 3, Skowronek, P.Wojtanowicz, Sokal, Folta, Foltarz, Torba, Małek, Zakrzewski, Czerwiński, Janowski.

START: Pacek 15 (1x3), Kuhndt 14, Karwas 13 (1x3), Dobrowolski 11 (1x3), Szczurowski 7, Drozd 4, Abramowicz 4, Berestek 3, Wiaderny 2, Pelczar, Herasymyk.

Tabela za podkarpackikosz.pl