Na Hutniczą zawitają w sobotę Niedźwiadki

Już tylko trzy mecze pozostały do rozegrania koszykarzom Stali Stalowa Wola. W najbliższą sobotę, 21 marca drużyna trenera Rafała Partyki podejmie przy Hutniczej Niedźwiadki Przemyśl. W środę do Stalowej Woli przyjedzie Tauron GTK II Gliwice, a ostatnim rywalem zielono-czarnych będzie na wyjeździe krakowska Wisła.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Niedźwiadki to zdecydowany outsider grupy C drugiej ligi. Młoda drużyna z Jarosławia nie wygrała nie jednego meczu. Ze Stalą przegrała w domu w pierwszym spotkaniu 70:98. W ostatnich swoich występach ligowych, Stal przegrała w Bytomiu 67:98, a Niedźwiadku uległy Basketowi Hills Bielsko-Biała 84:115. Najwięcej punktów dla najbliższego rywala naszej drużyny zdobyli 18-latkowi: Mateusz Barszczak -30 i Filip Olejarz - 22.

Mecz Stal Stalowa Wola - Niedźwiadki Przemyśl w sobotę, 21 marca, godz. 17.

REKLAMA
