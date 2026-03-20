Na Hutniczą zawitają w sobotę Niedźwiadki

Niedźwiadki to zdecydowany outsider grupy C drugiej ligi. Młoda drużyna z Jarosławia nie wygrała nie jednego meczu. Ze Stalą przegrała w domu w pierwszym spotkaniu 70:98. W ostatnich swoich występach ligowych, Stal przegrała w Bytomiu 67:98, a Niedźwiadku uległy Basketowi Hills Bielsko-Biała 84:115. Najwięcej punktów dla najbliższego rywala naszej drużyny zdobyli 18-latkowi: Mateusz Barszczak -30 i Filip Olejarz - 22.

Mecz Stal Stalowa Wola - Niedźwiadki Przemyśl w sobotę, 21 marca, godz. 17.