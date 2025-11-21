Miesięcznik
MZK
Stalowa Wola 21 listopada 2025

Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem

Za nimi kilka rozegranych kolejek w stalowowolskich amatorskich ligach siatkówki (SWVA) i koszykówki (SWBA). W sobotę, 22 listopada kolejne spotkania. Pierwsi pojawią się w małej hali SiR przy ul. Hutniczej siatkarze Leśnika Sagitarius Nisko i Konzbudu Stalowa Wola, a w ostatnim spotkaniu, koszykarze HSW Narzędziownia-Społem zmierzą się z Martwymi Pikselami.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Będzie to mecz na szczycie, starcie lidera z wiceliderem. HSW Narzędziownia nie przegrała jeszcze meczu.
Smaku porażki nie znają jeszcze także siatkarze WP-Transferu. W czterech meczach stracili zaledwie jednego seta.

SWVA
1. kolejka: WP-Transfer Stalowa Wola - BHP PPOŻ T.Mazur Stalowa Wola 3:0 (25:16, 25:23, 25:20), Konzbud Stalowa Wola - VBall, Leśnik Sagitarius Nisko - Art-Mat - mecze odbędą się w innym terminie, Nxnet Stalowa Wola - pauzował.
2. kolejka: Xnet - Konzbud 0:3 (16:25, 14:25, 15:25), WP-Transfer - VBall 3:0 (25:21, 25:12, 25:16), BHP PPOŻ T.Mazur - Art-MaT 1:3 (19:25, 19:25, 27:25, 17:25), pauzował Leśnik Sagitarius.
3. kolejka: Art-Mat Stalowa Wola - VBall Ulanów 1:3 (21:25, 25:15, 23:25, 20:25) - mecz rozegrano w ramach 1. kolejki, BHP PPOŻ T.Mazur - Leśnik Sagitarius 1:3 (18:25, 22:25, 25:23, 22:25), Nxnet - WP-Transfer 0:3 (12:25, 14:25, 15:25), pauzował Konzbud.
4. kolejka: Xnet - VBall 0:3 (20:25, 13:25, 22:25), BHP PPOŻ T.Mazur - Konzbud 0:3 (10:25, 20:25, 14:25), WP-Transfer - Leśnik Sagitarius 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:18), pauzował Art-Mat.
5. kolejka: Orkan - Vball 1:3 (11:25, 25:21, 10:25, 16:25), Nxnet - Leśnik Sagitarius 0:3 (19:25, 17:25, 15:25), Art-Mat - Konzbud 3:0 (25:10, 25:14, 25:13), mecze: Art–Mat - Konzbud, Orkan - WP-Transfer, BHP PPOŻ T.Mazur - VBall odbędą się w innym terminie. Pauzowały: WP-Transfer i BHP PPOŻ T.Mazur.

1. WP-Transfer     4 12 4 0 12-1
2. VBall             4 9  3 1  9-5
3. Konzbud        2 6  2 0  6-0
4. Art–Mat         3 6  2 1  7-4
5. Leśnik            3 6  2 1  7-4
6. Orkan             2 0  0 2  1-6
7. BHP PPOŻ     4 0  0 4  4-12
8. Nxnet            4 0  0 4  0-12

6. kolejka, 22 listopada: Leśnik Sagitarius - Konzbud (9), Orkan – Nxnet (10.40) – mecz zaległy z 4 października, Art-Mat - WP-Transfer (12.20), BHP PPOŻ T.Mazur — VBall (14) - mecz zaległy z 15 listopada.

SWBA
1. kolejka: Złota Generacja Stalowa Wola - HSW Narzędziownia-Społem Stalowa Wola 43:81, Martwe Piksele Stalowa Wola - Stalowe Byki Stalowa Wola 103:38, pauzował Ełk Skład.
2. kolejka: Stalowe Byki - HSW Narzędziownia-Społem 49:72, Złota Generacja - Ełk Skład 26:57, pauzowały Martwe Piksele.
3. kolejka: Złota Generacja - Martwe Piksele 53:55, Ełk Skład - HSW Narzędziownia-Społem 54:58, Stalowe Byki - pauzuje
4. kolejka: Stalowe Byki - Złota Generacja 40:68, Martwe Piksele - Ełk Skład 51:59, pauzowała HSW Narzędziownia-Społem.

1. HSW Narzędziownia  3  6  3 0  211-146
2. Martwe Piksele         3  5  2 1  209-150
3. Ełk Skład                   3  5  2 1  170-135
4. Złota Generacja        4 5  1 3  190-233
5. Stalowe Byki             3 3  0 3  127-243

5. kolejka, 22 listopada: HSW Narzędziownia-Społem - Martwe Piksele (16), Ełk Skład - Stalowe Byki (17.15), pauzuje Złota Generacja.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

