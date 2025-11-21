Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem

Będzie to mecz na szczycie, starcie lidera z wiceliderem. HSW Narzędziownia nie przegrała jeszcze meczu.

Smaku porażki nie znają jeszcze także siatkarze WP-Transferu. W czterech meczach stracili zaledwie jednego seta.

SWVA

1. kolejka: WP-Transfer Stalowa Wola - BHP PPOŻ T.Mazur Stalowa Wola 3:0 (25:16, 25:23, 25:20), Konzbud Stalowa Wola - VBall, Leśnik Sagitarius Nisko - Art-Mat - mecze odbędą się w innym terminie, Nxnet Stalowa Wola - pauzował.

2. kolejka: Xnet - Konzbud 0:3 (16:25, 14:25, 15:25), WP-Transfer - VBall 3:0 (25:21, 25:12, 25:16), BHP PPOŻ T.Mazur - Art-MaT 1:3 (19:25, 19:25, 27:25, 17:25), pauzował Leśnik Sagitarius.

3. kolejka: Art-Mat Stalowa Wola - VBall Ulanów 1:3 (21:25, 25:15, 23:25, 20:25) - mecz rozegrano w ramach 1. kolejki, BHP PPOŻ T.Mazur - Leśnik Sagitarius 1:3 (18:25, 22:25, 25:23, 22:25), Nxnet - WP-Transfer 0:3 (12:25, 14:25, 15:25), pauzował Konzbud.

4. kolejka: Xnet - VBall 0:3 (20:25, 13:25, 22:25), BHP PPOŻ T.Mazur - Konzbud 0:3 (10:25, 20:25, 14:25), WP-Transfer - Leśnik Sagitarius 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:18), pauzował Art-Mat.

5. kolejka: Orkan - Vball 1:3 (11:25, 25:21, 10:25, 16:25), Nxnet - Leśnik Sagitarius 0:3 (19:25, 17:25, 15:25), Art-Mat - Konzbud 3:0 (25:10, 25:14, 25:13), mecze: Art–Mat - Konzbud, Orkan - WP-Transfer, BHP PPOŻ T.Mazur - VBall odbędą się w innym terminie. Pauzowały: WP-Transfer i BHP PPOŻ T.Mazur.

1. WP-Transfer 4 12 4 0 12-1

2. VBall 4 9 3 1 9-5

3. Konzbud 2 6 2 0 6-0

4. Art–Mat 3 6 2 1 7-4

5. Leśnik 3 6 2 1 7-4

6. Orkan 2 0 0 2 1-6

7. BHP PPOŻ 4 0 0 4 4-12

8. Nxnet 4 0 0 4 0-12

6. kolejka, 22 listopada: Leśnik Sagitarius - Konzbud (9), Orkan – Nxnet (10.40) – mecz zaległy z 4 października, Art-Mat - WP-Transfer (12.20), BHP PPOŻ T.Mazur — VBall (14) - mecz zaległy z 15 listopada.

SWBA

1. kolejka: Złota Generacja Stalowa Wola - HSW Narzędziownia-Społem Stalowa Wola 43:81, Martwe Piksele Stalowa Wola - Stalowe Byki Stalowa Wola 103:38, pauzował Ełk Skład.

2. kolejka: Stalowe Byki - HSW Narzędziownia-Społem 49:72, Złota Generacja - Ełk Skład 26:57, pauzowały Martwe Piksele.

3. kolejka: Złota Generacja - Martwe Piksele 53:55, Ełk Skład - HSW Narzędziownia-Społem 54:58, Stalowe Byki - pauzuje

4. kolejka: Stalowe Byki - Złota Generacja 40:68, Martwe Piksele - Ełk Skład 51:59, pauzowała HSW Narzędziownia-Społem.

1. HSW Narzędziownia 3 6 3 0 211-146

2. Martwe Piksele 3 5 2 1 209-150

3. Ełk Skład 3 5 2 1 170-135

4. Złota Generacja 4 5 1 3 190-233

5. Stalowe Byki 3 3 0 3 127-243

5. kolejka, 22 listopada: HSW Narzędziownia-Społem - Martwe Piksele (16), Ełk Skład - Stalowe Byki (17.15), pauzuje Złota Generacja.