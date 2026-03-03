Miesięcznik
Adamietz
Stalowa Wola 3 marca 2026

MZK powiększa ekologiczny tabor

W Stalowej Woli transport miejski coraz wyraźniej przechodzi na napęd elektryczny. Dziś już 20 z 34 autobusów obsługujących linie Miejskiego Zakładu Komunikacji to pojazdy bezemisyjne. Wkrótce dołączą do nich kolejne - pięć nowych autobusów produkowanych przez Solaris Bus & Coach jest na finiszu realizacji zamówienia. To oznacza, że liczba elektryków w miejskim taborze wzrośnie do 25.

Miasto nie zwalnia tempa. Trwa przetarg na zakup dwóch następnych autobusów, a w planach są także trzy przegubowe, zeroemisyjne pojazdy - pierwsze takie w historii Stalowej Woli.

Jak podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny: - Jeszcze kilka lat temu elektryczne autobusy w Stalowej Woli były ambitnym projektem. Dziś są codziennością - cichą, bezemisyjną i nowoczesną. Już dwadzieścia pojazdów MZK to autobusy elektryczne, a za chwilę dołączy do nich kolejnych pięć, które właśnie przechodzą ostatnie etapy produkcji. Trwa proces zamówienia kolejnych pięciu, w tym pierwszy raz w historii Stalowej Woli autobusów przegubowych. Oznacza to, że zdecydowana większość naszego taboru będzie oparta na napędzie elektrycznym.

Obecnie ogłoszony przetarg dotyczy dwóch 12-metrowych autobusów niskopodłogowych. Pojazdy mają być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2027) i przygotowane do intensywnej, wieloletniej eksploatacji - przy średnim przebiegu około 65 tys. kilometrów rocznie i zakładanym użytkowaniu przez minimum 15 lat.

W specyfikacji zapisano m.in. pełną niską podłogę, system „przyklęku”, ręczną rampę dla osób z niepełnosprawnościami, odporność na temperatury od –30 do +40 stopni Celsjusza oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Autobusy mają być jednym, sprawdzonym modelem seryjnym - nie prototypem.

Oferty w przetargu można składać do 2 kwietnia 2026 roku.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, w projekcie „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I”.

