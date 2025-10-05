Myśliwi i jeźdźcy świętowali w Żabnie

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem, której oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny Soli Deo z Tarnowskiej Woli. Następnie uczestnicy przenieśli się na łąki nad rzeką San, gdzie odbyła się tradycyjna „gonitwa za lisem” - widowiskowy punkt programu, przyciągający zarówno myśliwych, jak i licznych widzów.

Po południu miało miejsce oficjalne otwarcie Hubertusa, wręczenie odznaczeń i podziękowań dla zasłużonych członków Polskiego Związku Łowieckiego z okręgu tarnobrzeskiego. Część artystyczną uświetniły występy zespołów muzycznych i prezentacje tematyczne, nawiązujące do tradycji łowieckich i przyrodniczych regionu.

Na terenie wydarzenia przygotowano liczne atrakcje - pokazy sokolnicze i myśliwskie, wystawy przyrodniczo-łowieckie, degustacje potraw z dziczyzny oraz stoiska edukacyjne dla dzieci. Nie zabrakło również stoisk rzemieślniczych i kiermaszu lokalnych produktów.

Następnie uczestnicy bawili się przy muzyce zespołu RETRO, który był muzyczną gwiazdą tegorocznego Hubertusa.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko pielęgnowanie tradycji św. Huberta - patrona myśliwych - ale także promowanie szacunku do przyrody, kultury łowieckiej i integracji lokalnej społeczności.