Mydlarz i Wilk w drużynie trenera Pietrzykowskiego

Nowych nabytków na razie w „Stalówce” nie widać. Są straty. Kilka dni temu Stal nie przedłużyła umowy z bramkarzem Adamem Wilkiem (na zdjęciu/www.stal1938.pl).

Zanim klub z Hutniczej ogłosił odejście Wilka, ten był już po słowie z Chełmianką, z którą związał się rocznym kontraktem. Trzecioligowca z Chełma prowadzić będzie w nowym sezonie Ireneusz Pietrzykowski. Wczoraj do teamu byłego opiekuna naszej Stali trafił także inny były jego podopieczny, Michał Mydlarz.

W najbliższych dniach, a może nawet godzinach rozstrzygną się losy pozostałych piłkarzy Stali, którym kończą się umowy końcem czerwca, a mówiąc inaczej, którzy nie zgodzą się na nowe warunki kontraktowe, zaproponowane przez zarząd klubu. W tej grupie zatrudnionych do 30 czerwca pozostają: Bartłomiej Kukułowicz, Thiago, Kamil Wojtkowski, Patryk Zaucha, Jakub Banach, Krystian Lelek, David Niepsuj oraz Ibe-Torti i Jonathan Junior.

Tym ostatnim zainteresowana jest Stal Rzeszów, z kolei w drugą stronę, z klubu ze stolicy Podkarpacia do Stalowej Woli, miałoby trafić 4 piłkarzy.

„Zielono-czarni” rozpoczną przygotowania do sezonu w poniedziałek, 23 czerwca. Pierwszy sparing rozegrają u siebie 5 lipca z Resovią, 9 lipa spotkają się na wyjeździe z Radomiakiem, 12 lipca w Niepołomicach z Puszczą i 18 lub 19 lipca w Stalowej Woli z Sokołem-Pogonią Lubaczów.