Muzyka, tłumy i aromat grilla. Niedziela w Parku Miejskim

Tłumy mieszkańców i gości z całej okolicy przybyły, by wziąć udział w darmowym wielkim grillowaniu. Na scenie i przy stoiskach działo się naprawdę sporo – Katarzyna Bosacka prowadziła swoje pokazy kulinarne, Jakub Steuermark zdradzał tajniki przygotowania idealnego kurczaka zagrodowego, a lokalne Koła Gospodyń Wiejskich kusiły regionalnymi przysmakami.

Dla najmłodszych przygotowano strefę malucha pełną atrakcji, a dorośli mogli odwiedzić jarmark produktów regionalnych i spróbować smaków z różnych zakątków Polski. Atmosfera była radosna, gwarna i pełna śmiechu – muzykę na żywo zapewnił zespół Horyzont, który rozgrzał publiczność do tańca.

Było głośno, smakowicie i kolorowo – idealne letnie popołudnie w rytmie muzyki i zapachu grilla.