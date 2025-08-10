Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się

Stalowa Wola 10 sierpnia 2025

Muzyka, tłumy i aromat grilla. Niedziela w Parku Miejskim

W niedzielę, 10 sierpnia, w Stalowej Woli, w Parku Miejskim, odbyło się prawdziwe święto smaków – „Polska od Kuchni” w wersji Grill & Chill. Już od wczesnego popołudnia nad miastem unosił się zapach grillowanych specjałów, a pogoda dopisała w pełni – było gorąco, słonecznie i letnio.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tłumy mieszkańców i gości z całej okolicy przybyły, by wziąć udział w darmowym wielkim grillowaniu. Na scenie i przy stoiskach działo się naprawdę sporo – Katarzyna Bosacka prowadziła swoje pokazy kulinarne, Jakub Steuermark zdradzał tajniki przygotowania idealnego kurczaka zagrodowego, a lokalne Koła Gospodyń Wiejskich kusiły regionalnymi przysmakami.

Dla najmłodszych przygotowano strefę malucha pełną atrakcji, a dorośli mogli odwiedzić jarmark produktów regionalnych i spróbować smaków z różnych zakątków Polski. Atmosfera była radosna, gwarna i pełna śmiechu – muzykę na żywo zapewnił zespół Horyzont, który rozgrzał publiczność do tańca.

Było głośno, smakowicie i kolorowo – idealne letnie popołudnie w rytmie muzyki i zapachu grilla.

Komentarze

Brak komentarzy

