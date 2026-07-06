Muzyka, taniec i regionalne przysmaki. Tak bawiono się w Zdziechowicach

Na scenie jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP Zdziechowice. Następnie wystąpili podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie oraz uczniowie Zespołu Szkół w Zdziechowicach. Nie zabrakło również barwnego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” z Domu Kultury w Pysznicy.

Podczas festiwalu rozstrzygnięto konkurs na „Malinowy Specjał”, w którym zwyciężyła Teresa Mazur przygotowując pierś z kaczki z sosem malinowym. W konkursie „Przy regionalnym stole” pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce za żeberka z kiszoną kapustą i grzybami leśnymi.

Na uczestników czekały także regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, warsztaty garncarstwa i plecionkarstwa oraz dmuchańce dla najmłodszych.

Wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertu zespołu CantaWay, a gwiazdą tegorocznej edycji był zespół Skaner, który porwał uczestników do wspólnej zabawy i zakończył festiwal tanecznym akcentem.